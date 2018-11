Sarah Ferguson sobre su reencuentro con la Familia Real: ‘Diana estaba en mi corazón’

De a poco, en los meses previos a la boda de su hija menor, Sarah Ferguson comenzó a hacer sutiles apariciones en los mismos lugares que la Familia Real británica, siendo el enlace matrimonial del Príncipe Harry y Meghan Markle, su regreso por la puerta grande a los eventos del círculo más cercano de su exesposo, el Príncipe Andrés. Se le veía sonriente y espontánea al llegar a la capilla de St. George en el castillo de Windsor, pero según ha contado en primera persona, fue un momento de muchos nervios.

“Fue (un momento) de muchos nervios y me alegra que no me tropecé con esos tacones… En el momento en que empecé a caminar, estaba pensando en Diana en mi corazón y pensaba en mi mamá. Mi papá hubiera dicho ‘el show debe continuar, debes seguir’”, dijo sobre aquel instante que quedó documentado en imágenes que fueron muy comentadas. “Quería llorar ante la reacción de la gente. Volteaba para ver por quién lo estaban haciendo y en eso alguien dijo: ‘¡Fergie!’, y fue el regreso de la vieja Fergie, fue muy amable”, narró durante su aparición a Good Morning Britain.

Además de lo que representaba para ella, Sarah confesó que no podía dejar de pensar en la Princesa Diana, quien fuera muy cercana a ella cuando las dos se casaron con los hijos de la Reina Isabel. “Estaba muy feliz por mi amiga Diana, a quien quiero, y me sentía honrada de haber sido invitada por Meghan y Harry. Fue muy amable de su parte, no les puedo agradecer lo suficiente por hacerlo”, dijo sobre su invitación a la boda real, además de sin dejarlo muy claro, haciendo un guiño a que aparentemente contó con el visto bueno de la Reina Isabel para asistir. “Yo solo pienso que Su Majestad es una dama increíble…Qué ícono es para el país, y una de las mejores personas que he conocido. Ella guía con tal ejemplo y el incluirme es un gesto maravilloso…Su Majestad me conoció desde que tenía apenas diez años…No puedo agradecerle lo suficiente a Su Majestad por haber sido tan constante conmigo”.

Al tocar el tema de Diana de Gales, confesó que nunca nadie la hizo reír como ella. “Ella tenía esta enorme compasión y pienso que estaría tan orgullosa de Meghan y Catherine”, al tocar ese tema, le preguntaron qué pensaría la madre de Harry y Meghan de sus nueras, a lo que sonriendo repitió: “Ella estaría tan orgullosa. Incluso antes de casarse. Diana literalmente hubiera dicho: ‘No puedo creer que estos niños lo hayan hecho tan bien’. Ellos son un testimonio de ella”.

