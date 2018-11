La Reina y las Princesas de Suecia desempolvan las tiaras para la visita de Estado italiana

No todos los días se tiene la oportunidad de lucir las piezas más exquisitas de las joyas de la corona, pero cuando se puede hacerlo, las princesas y reinas europeas parten plaza. Ese fue el caso de la Reina Silvia y las Princesas Victoria y Sofia de Suecia, quienes lucieron sus mejores galas para la visita de Estado del mandatario italiano, el Presidente Mattarella y su hija Laura. En su faceta más protocolaria y bien escoltadas por el Rey Carlos Gustavo y los Príncipes Carlos Felipe y Daniel, las mujeres de la realeza sueca sorprendieron a más de uno con sus estilosas elecciones.

VER GALERÍA

Sin lugar a dudas, la joya más espectacular de la noche fue la tiara de zafiros Leuchtenberg que lució la Reina Silvia en su máximo esplendor. Se cree que esta pieza fue un regalo para la Princesa Augusta, Duquesa de Lechtenberg y de ahí vendría su nombre. ¿Quién la mandó a hacer? Su suegro, Napoléon Bonaparte, quien se la dio el día de su boda. Llegó a Suecia gracias a la hija de la Duquesa, Josefina, y desde 1930 pertenece a los Bernadotte. Con un collar y aretes a juego, fue hecha en 1806 y se tienen registros de ella desde 1823. Su uso está reservado para mujer de más alto rango de esta Casa Real y la Reina Silvia suele favorecerla para ocasiones especiales.

VER GALERÍA

La Princesa Victoria no se quedó a tras y para esta ocasión eligió la tiara de diamantes de seis botones. Estos seis broches de diamantes fueron creados para la coronación del Rey Carl Johan XIV en 1818 y no se incrustaron en una tiara sino hasta tiempo después. Aunque es bellísima, la Reina Silvia no usa tanto esta tiara que es más vista en sus dos hijas. En honor al país invitado, Victoria lució esta tiara con un elegante vestido en verde. Para cerrar la visita, Victoria lució un vestido vino de Camilla Thulin con zapatos a juego y un vistoso abrigo en rosado.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las coronas más espectaculares de la realeza

Tiara a tiara, las espectaculares joyas de la Familia Real sueca en los Premios Nobel

Por su parte, Sofia lució una vez más la tiara de diamantes que sus suegros le regalaron el día de su boda, en una de sus tres versiones. Es conocida como la Sweden's Emerald Palmette Tiara, y en esta ocasión ha decidido darle un giro al remover las esmeraldas y perlas de las puntas, para que pareciera una pieza completamente diferente. Se dice que la Reina Silvia decidió donar uno de sus collares para que se pudiera hacer esta tiara para su nuera, la pieza original podrían venir de Tailandia, a donde se volvió a mandar para crear el nuevo diseño. Sofia la combinó con un diseño en blanco de Zetterberg Couture, siguiendo los pasos de Meghan Markle, Sofia eligió un vestido nupcial para su noche de gala. Para el último día de esta visita oficial, Sofia apostó por un suéter en azul serenidad combinado con una falda lápiz en el mismo tono y tacones a juego.

VER GALERÍA