¿Meghan o Kate? Quién es el miembro de la Familia Real británica más popular

La Familia Real británica es una de las más seguidas y queridas, así que a nadie ha sorprendido que una nueva encuesta haya buscado analizar quién es su miembro más popular. Para sorpresa de muchos, el gran ganador fue el sexto en la línea de sucesión, el Príncipe Harry quien contó con el 77% de aprobación en la encuesta de YouGov. En un cercano segundo lugar, estuvo la Reina Isabel, quien suele posicionarse en la primera posición en este tipo de conteos, con el 74% y muy cerca, el Príncipe William quedó en tercer lugar con 73%.

De forma nada sorpresiva, la Duquesa de Cambridge – Kate Middleton- fue colocada en el cuarto lugar por su legión de seguidores con el 64% de aprobación, a pesar de únicamente haberse unido a la familia en el 2011. A pesar de que el año pasado se retiró de la vida pública, siguiéndole de cerca estuvo el Príncipe Felipe, en el quinto lugar con 56% y detrás de él, Meghan Markle con un 55%.

En séptimo lugar está el primero en la línea de sucesión, el Príncipe Carlos, mientras que su esposa, la Duquesa de Cornwall se encuentra en el décimo puesto de este conteo que ya ha dado mucho de qué hablar. Entre ellos está en octavo lugar la Princesa Ana, quien suele ser la royal que más trabaja a lo largo del año, seguida por su hija, Zara Tidall -a pesar de que no cuenta con una posición oficial dentro de la familia-. La posición 11 pertenece a la Duquesa de Wessex, seguida por su marido, mientras que Beatriz y Eugenia de York tienen las posiciones 13 y 14, con su padre, el Príncipe Andrés en el 15.

Harry no solamente quedó en el primer lugar, sino que también ha sido descrito por sus fans como admirable, una persona que cae bien, de buen humor, cariñoso y genuino. Estos halagos no son una casualidad y es que no es raro que Harry tenga espontáneos gestos en público que lo han hecho ser considerado como una persona cercana, sobre todo después de haberlo visto crecer frente al ojo público. Apenas este fin de semana, durante la ceremonia por el Remembrance Day, se le vio hincarse frente a un tímido niño que se encontraba ahí con su familia. Dándose el tiempo de convivir con el pequeño, platicó con él, intentando que superara su timidez, para después cariñosamente despedirse con un gentil toque de cabeza.

