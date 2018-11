Así es como el Príncipe William quiere revivir su infancia junto a su hijo George

La relación que mantiene el Duque de Cambridge con su hijo mayor, el Príncipe George, es única. De tal modo, que el Príncipe William quiere que su pequeño aprenda y conozca nuevas cosas, pero también algunas un tanto viejas. De hecho, recientemente reveló que desea que revivir con su primogénito un hermoso recuerdo de su infancia. Esta confesión la hizo recientemente, durante una ceremonia en la que diversos personajes destacados fueron condecorados en el Palacio de Buckingham.

El Príncipe William reveló que está tratando de convencer a su hijo de 5 años de que vea junto con él el clásico animado Danger Mouse, una simpática caricatura transmitida por primera vez en 1981, justo un año antes del nacimiento del Duque. Y es que ayer el royal recibió a Brian Cosgrove, creador de este simpático programa, para condecorarlo como Caballero de la Orden del Imperio Británico. El cineasta fue reconocido por sus aportes a la industria de la animación en Reino Unido. En su encuentro, el nieto de la Reina Isabel sostuvo una breve y espontánea charla con el creador británico de 84 años.

Tras la solemne ceremonia, Cosgrove reveló qué le dijo el Príncipe William. “Él dijo: ‘Crecí con ellos, ¿tú hiciste The Wind in the Willows’ y ro respondí, ‘sí, lo hice’ y él dijo: ‘¡Maravilloso!’”, comentó Brian sobre su plática con el royal. "Le dije que fue un placer conocerlo y él me dijo que fue un placer conocerme también. Es bastante surrealista. (El Príncipe) me dijo que estaba tratando de que su hijo George conociera el programa (Dangel Mouse) con él”, reveló el animador, antes de recordar que dicha caricatura no está disponible por ahora en el Reino Unido. “La serie que hicimos, la vendieron a Canadá, le dije. '¡Tendrías que ir a Canadá para verla!'".

La caricatura en cuestión, de la que se ha confesado fan el Príncipe William, sigue las aventuras de un ratón que es un agente secreto que se lanza a distintas misiones con ayuda de su asistente un despistado hámster. "Hace 30, 40 años desde que los creamos, así que el hecho de que la gente aún los conozca es realmente bastante conmovedor”, confesó Cosgrove, cuyo trabajo le ha valido el destacado reconocimiento por parte de la Reina Isabel.

Otra de las personas condecoradas por su sobresaliente trabajo en las artes fue la actriz británica Emma Thompson, quien protagonizó junto al Príncipe William una simpática conversación, debido al característico sentido del humor de la galardonada intérprete. "Le dije: '¿No te puedo dar un beso, no?' y me dijo que no", contó la famosa a su salida de la ceremonia. "Si estás tan arriba en la línea de sucesión tienes que ser muy formal en una ocasión así, pero está muy guapo y le va muy bien", continuó la protagonista de Sense and Sensibility. "Me dijo que este día no era para él sino para mí", explicó.

