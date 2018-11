Ahora que Meghan es parte de la Familia Real, ¿podrá votar en las elecciones de Estados Unidos?

Desde hace meses, la vida de Meghan Markle cambió por completo, incluso antes de que contrajera matrimonio con el Príncipe Harry el pasado mes de abril. Convertida ahora en la Duquesa de Sussex, esta mujer tiene nuevas reglas con respecto a su proceder en varios ámbitos, uno de ellos es la política. Este tema ha tomado fuerza nuevamente, pues hoy se celebran las elecciones para el Senado de Estados Unidos, país del que es originaria la ex actriz. Ante tal situación, muchos royal fans se han preguntado si la esposa del hijo menor de Lady Di acudirá a las urnas para ejercer su voto.

VER GALERÍA

Como miembro de la Familia Real, al igual que su esposo el Príncipe Harry o los Duques de Cambridge, no se esperaría que Meghan votara. Si bien todos ellos tienen el pleno derecho de hacerlo, usualmente se estila que sigan los pasos de la Reina Isabel II de mantenerse neutral en los asuntos políticos. De acuerdo a la edición británica de HELLO!, el Palacio de Buckingham dijo a Newsweek que "por convención", los miembros de la realeza británica "cercanos a la Reina" no ejercen su derecho a votar.

Sin embargo, a diferencia del resto de la Familia Real, Meghan nació en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la política se maneja de un modo un tanto distinto. La Duquesa conoce la importancia de ejercer su voto y de hecho la semana pasada, mientras se encontraba de viaje por Nueva Zelanda, pronunció un poderoso discurso sobre el derecho de las mujeres a sufragar. Y eso no es todo, pues en 2016 publicó en su –ya cerrado- blog The Tig un extenso artículo en el que abordaba el tema de la votación. "El derecho al voto es algo por lo que se ha derramado sangre, sudor y lágrimas; la lucha fue infinita para que tuviéramos esta libertad", escribió entonces en su post, dejando ver el gran valor que tiene este asunto para ella.

VER GALERÍA

Más adelante en su entrada, Meghan se refirió a sí misma al ejercer su voto, probablemente en fechas cercanas a las presidenciales del 8 de noviembre de 2016, cuando resultó electo el actual Presidente de Estados Unidos. "Marqué las casillas en mi boleta la semana pasada, cerrando los ojos y pensando en mis bisabuelos que no tenían este derecho (y pensando cómo habría cambiado la vida de mis abuelos si ellos hubieran tenido ese derecho)", agregó, al recordar a la situación en la que vivieron sus antepasados. "Así que este día le instamos a que ejerza, haga lo correcto. Por favor, vote. Somos afortunados de poder hacerlo".

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante la última etapa de la gira de los Duques de Sussex por Oceanía, Meghan habló en Wellington, capital neozelandesa, sobre el derecho de la mujer a votar, con motivo del 125 aniversario del sufragio femenino. "Sí, el sufragio de las mujeres tiene que ver con el feminismo, pero el feminismo tiene que ver con la equidad. El sufragio no es simplemente sobre el derecho al voto, sino también sobre lo que eso representa”, dijo en su enérgico discurso, en el que tuvo como fondo un retrato de la Reina Isabel, abuela de su marido . “El derecho humano básico y fundamental de poder participar en las elecciones para su futuro y el de su comunidad. La participación y la voz que le permite ser parte del mismo mundo del que forma parte", agregó.

VER GALERÍA