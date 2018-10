Haakon de Noruega, preocupado por la salud de su esposa, la princesa Mette-Marit

Luego de que la Casa Real noruega diera a conocer que la princesa Mette-Marit padece fibrosis pulmonar, los Píncipes herederos dieron una entrevista conjunta a la emisora de radio NRK en la que confesaron "la incertidumbre" que la familia enfrenta en estos momentos, tras el diagnóstico de los médicos. La condición de la Princesa tiene preocupados a todos, pero en especial a su esposo, el príncipe Haakon, quien no se ha separado de ella en los últimos días.

Sin revelar más detalles sobre el padecimiento, el príncipe Haakon declaró que se trata de una fibrosis pulmonar y que en este punto, están en informándose acerca de la enfermedad: "Necesitaremos más investigación e iremos resolviendo las cosas con el tiempo, pero probablemente hay cuestiones que no podamos responder, por lo que es posible que tengamos que vivir con cierta incertidumbre. Creo que esa será la realidad".

Las respuestas del príncipe Haakon eran en plural, lo cual dejó ver que todo lo que afecta a la Princesa también le afecta a él y a su familia. En tanto, la princesa Mette-Marit contó a NRK que por años vivió con la enfrmedad y fue hasta ahora que tuvieron un diagnóstico certero: “En los últimos años, los brotes han sido más pronunciados. Esto significa que hemos pasado por un proceso bastante largo para descubrir más sobre qué es y ahora empezamos a obtener algunas respuestas”.

“Resultó ser más crónico de lo que pensábamos anteriormente, pero se están acabando los rompecabezas, por lo que por otro lado también es un alivio para mí”, explicó la princesa Mette-Marit. La razón por la que decidió hacer pública su enfermedad fue porque deberá limitar su capacidad laboral. “He tenido períodos en los que he estado mal por algún tiempo, así que sé de qué se trata. No es nada nuevo para mí, aunque ahora sepamos más. Estoy preparada para trabajar tanto como sea posible, y estoy muy feliz por ello, pero por supuesto habrá períodos en los que no todo sea tan bueno como podría haber esperado”.

Así ha sido su agenda en el último mes

La Princesa tuvo su último acto tres días antes de que se diera a conocer el comunicado oficial, en el que se explicaba su estado de salud. Mette-Marit participó en un evento benéfico para recaudar fondos destinados a la fundación Misión de la Ciudad de la Iglesia, que realiza trabajo social en la prevención y cuidado de las personas con alcoholismo, la atención a los adultos mayores, el bienestar infantil, el tratamiento de la salud mental, además de llevar a cabo actividades religiosas de convivencia espiritual.

La Princesa heredera puso manos a la obra y acompañada por su propia hija, la princesa Ingrid Alejandra, hicieron waffles para vender y sumarse a la buena causa. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía y la acompañó con la siguiente descripción: “Aquí en Asker, estamos en pleno apogeo con la venta de los waffles en beneficio de la campaña televisiva de este año, cuya recaudación se destina a la comisión de la iglesia”.

En septiembre pasado, la princesa Mette-Marit no faltó al último adiós de Kofi Annan en un emotivo funeral de Estado en su Ghana natal. La Princesa se unió a líderes de varios países africanos y dignatarios internacionales el 13 de septiembre en Acra para despedir al antiguo secretario general de la ONU y dar su más sincero pésame a su mujer, Nane Maria. Para algunos fue señal de alarma no encontrar a la Princesa, como todos los años, en el foro de la Asamblea de Naciones Unidas.

Ante todo, actitud optimista

A pesar del diagnóstico, la pareja real de Noruega es optimista: “Se ha descubierto temprano y ha sido muy estable hasta ahora. Dos signos positivos para el pronóstico futuro. Creo que con algunos ajustes, es muy probable que tengamos muchos días buenos por delante”, detalló el príncipe Haakon. “Creo que forma parte de la vida aprender a vivir con incertidumbre. Ese es mi camino también, pero soy muy optimista sobre lo que sucederá a continuación y muy feliz de tener tantas buenas personas a mi alrededor, y no menos importante que esto que se descubriera de manera tan temprana”.