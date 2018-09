La Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, y la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, son un ícono de estilo a donde quiera que vayan. Sus estilos, tan diferentes entre sí, no son resultado sólo de buen gusto y distinción. Detrás de la elección que hacen día a día, ambas deben seguir un estricto protocolo establecido por la Casa Real Británica, compuesto por reglas de etiqueta que hombres y mujeres deben seguir sin excepción alguna. Por ello es que ambas duquesas hacen uso de prendas como tocados llamativos, medias en tono natural o las distintas propuestas que dicte la cita a la que contemplen asistir. Y ningún estilo estaría completo sin las joyas, aunque ambas deben acatar una importante regla que no les permite usar cierta pieza en determinadas horas del día.

Cuando se trata de las joyas con las que ambas duquesas resaltarán su outfit, más allá de las perlas aprobadas por la Reina Isabel, las chicas deben tener especial cuidado con una piedra. "Antes de las seis de la tarde podrán lucir piedras preciosas, perlas y zafiros. Por la noche es cuando podrán sacar los diamantes. La razón es no proyectar una imagen ostentosa", explicó la experta en protocolo Myka Meier, también fundadora de Beaumont Etiquette, al medio digital News.com.au.

Esta norma no les impide utilizar otros accesorios y materiales, pero explica por qué sólo los pueden llevar en ocasiones especiales. La experta dejó fuera algunas piezas religiosas así como los anillos de compromiso de Kate y Meghan, pues ambos están permitidos durante el día.

Para Meghan Markle, esta norma parece no ser incómoda pues se inclina más por las piezas discretas de joyería. Anillos sencillos, pendientes de botón y pulseras finas son algunas de las opciones que se encuentran en su joyero. Sin embargo, la experta aseguró que en algunos casos los looks de día de ambas duquesas pueden incluir diamantes nada ostentosos que suelen combinar con otros materiales preciosos. Joyas de diseño sutil y menos llamativo, como un par de aretes, no romperían el protocolo.

Otras normas de vestimenta en la CasaReal Británica

Kate y Meghan no sólo deben seguir este protocolo en sus accesorios. Además, deben tener cuidado de usar zapatos de tacón cerrado en cualquier circunstancia. Sólo tienen permitido el uso de sandalias o plataformas discretas sobre la alfombra roja. En cuanto a las prendas de vestir, la especialista recordó que no está indicado lucir aberturas en sus diseños, a menos que sea por motivos funcionales, no deben enseñar los hombros ni prescindir de las mangas en compromisos oficiales, algunas reglas que Meghan Markle se ha saltado desde su boda con el Príncipe Harry en mayo pasado.

Además, la experta detalló que no se admite que las duquesas se quiten alguna prenda de vestir en público, ni siquiera un blazer o abrigo y mucho menos si hay cámaras sobre ellas. Las chicas no se encargan de seguir todas estas reglas ellas solas, ambas tienen un equipo de etiqueta que sabe lo apropiado para cada caso. "Antes Meghan Markle podría recibir prendas fabulosas con las que vestirse, pero ahora tiene prohibido recibir este tipo de cosas gratis, ni cualquier otro regalo, y debe pagar por todo lo que escoge", agregó Myka Meier.