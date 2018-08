Charlotte de Cambridge, la pequeñita del hogar del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, tiene una coquetería natural. En cada una de sus apariciones, la niña de 3 años logra conquistar con su ternura a cualquiera. Y a pesar de su corta edad, la pequeña princesita ya es todo un referente de estilo que acapara las cámaras cada vez que se presenta en público con sus padres y sus hermanos, los Príncipes George y Louis, de 5 años y 5 meses, respectivamente.

Desde las primeras fotos que publicó Kate de su hija, hasta las últimas apariciones de la Princesa ante la gente, llama hay un detalle que no ha pasado desapercibido para la prensa especializada del Reino Unido. Charlotte jamás ha sido vista en público usado otra prenda que no sea un vestido. En las diversas fotografías en las que aparece haciendo muecas junto a su hermano mayor, o de fiesta por el nacimiento o bautizo del Príncipe Louis hace unos meses, la nena de la Familia Real Británica siempre luce diseños coloridos, con estampado floreado que se han convertido en un sello en su estilo.

Al parecer, detrás de esta decisión de la Duquesa de Cambridge, hay una razón y no es otra más que mostrar una imagen atemporal de sus hijos en las fotografías que les toman en público y que han dado la vuelta al mundo. Rachel Riley, diseñadora que en el pasado se encargó de vestir al Príncipe George, reveló en una plática a The Telegraph que: "La razón por la que diseño la ropa de esa manera es porque si usan cosas muy simples, se trata del niño, y es intemporal en el sentido de que realmente no se puede fechar una foto específica o hacer referencia a ella como desactualizado".

Por tratarse de una prenda ligera en una niña pequeña, para los climas más fríos, la Princesa Charlotte luce vestidos acompañados de mallas que combinen con su guardarropa, dejando las calcetas bajas para las temperaturas cálidas. Kate, además, opta por los estilos old fashion para vestir a su hija en eventos públicos, no sólo porque le da un aire de formalidad a los compromisos de la Corona a los que asiste la pequeña, sino porque es una tradición en la Familia Real. Lo que sí es una realidad, es que niñas de todo el mundo han portado este tipo de vestiditos gracias a la inspiración que la pequeña Charlotte tiene en sus mamás.

El Príncipe George tampoco usa pantalón largo

Charlotte no es la única en la casa de los Duques de Cambridge que se apega a la regla de no pantalones en público. Su hermano mayor, el Príncipe George, también destaca en sus fotografías por salir a la calle con pantalones cortos. La elección de Kate para su hijo -que muy probablemente repetirá con el Príncipe Louis- tiene un motivo histórico, según constató el experto en etiqueta, William Hanson a Harper's Bazaar. “Es algo muy inglés el vestir a los niños pequeños en shorts. Los pantalones son para los chicos más grandes y los hombres, mientras los niños es uno de esos códigos no escritos que tenemos en Inglaterra”, reveló.

De acuerdo a Hanson, los niños de la realeza y clases altas pueden usar pantalones largos a los ocho años. "Históricamente esto es, tal vez, por la práctica del ‘breeching’ que viene del siglo XVI. Un bebé usaría un ropón durante su primer año o los primeros dos (estas vestimentas han sobrevivido como los ropones de los bautizos) y después era ‘breeched’ y comenzaba a usar ropa que parecían más shorts o pantalones, en vez de vestidos”, agregó.