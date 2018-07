La conversación de los Duques de Cambridge con Novak Djokovic sobre sus hijos

El príncipe William y la duquesa de Cambirgde son grandes apasionados del tenis por lo que no se perdieron la gran final del campeonato de Wimbledon, donde presenciaron la victoria de Novak Djokovic. Y no solo eso, sino que tuvieron la oportunidad de charlar con el deportista serbio tras su triunfo. Además de felicitarle por su éxito, los duques de Cambridge hablaron con Djokovic de sus hijos, comentando sus intentos por inculcarles la afición por el deporte. El tenista comprende perfectamente todo lo relacionado con la paternidad, pues él y su mujer, Jelena, tienen dos hijos, Tara y Stefan, quien estuvo allí para dar un abrazo a su papá. Dale al play ¡y no te lo pierdas!