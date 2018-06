Para la segunda etapa de su viaje por Estados Unidos, los Reyes de España tuvieron una ajetreada agenda en San Antonio, Texas. Para poner la ‘cereza en el pastel’ a este día lleno de actividades, el rey Felipe VI y la reina Letizia fueron invitados a una cena en su honor en el centro Pearl Stable.

Para esta ocasión, la Reina eligió un elegante vestido sin mangas: la parte superior era de color negro con una transparencia a la altura del cuello, mientras que la parte inferior era una maxi falda blanca con estampado floral. Doña Letizia completó su look con unas sandalias altas, unos pendientes de brillantes y un clutch negro. Llevó su melena en un recogido alto y un maquillaje discreto.

En la gala en su honor, el Rey pronunció unas palabras para todos los asistentes donde resaltó la importancia de estudiar la historia que une a España con los Estados Unidos y destacó la ardua labor de los historiadores e investigadores que han llevado a cabo esta minuciosa tarea.

“Es difícil alcanzar un conocimiento profundo y objetivo de la historia, pero es un esfuerzo digno, ya que puede guiarnos y ayudarnos a mirar hacia el futuro. ¿Cómo no rendir homenaje a todos aquellos que trabajan para que la presencia de España en estas tierras sea conocida y valorada de manera justa?...¿Dónde estaría nuestra historiografía hoy sin el trabajo desinteresado de grandes eruditos y escritores como Herbert Bolton, así como Carlos Castañeda y, obviamente, Gilberto Hinojosa y Félix Almaraz, ambos presentes aquí hoy? Siento el deber de rendirles mi homenaje; han sido pioneros en un campo en el que se han destacado por su honestidad y perspicacia intelectual”.

Previo al evento de gala, el Rey sostuvo un encuentro con el gobernador de Texas, Greg Abbott y recibió en audiencia a varios historiadores americanos y rectores de las principales universidades de la ciudad.

Además de estas actividades, los Reyes se trasladaron a la Misión San José y más tarde, fueron testigos de un intervención artística en el MagikTheatre, así como de la inauguración de la exposición DesigningAmerica: Spain’s Imprint in the U.S, en la Corte del Condado de Bexar.

Y la gira sigue en San Antonio y después por Washington D.C.

Se tiene previsto que este lunes 18, a primera hora del día, Don Felipe mantendrá una reunión de trabajo con una delegación de empresas españolas en Texas. Después, los Reyes se trasladarán al Museo de Arte de San Antonio donde inaugurarán la muestra Masterpieces of Spanish Painting from Madrid Collections. Hacia el mediodía, asistirán a la Cumbre de Jóvenes Líderes Hispanos en Estados Unidos, organizada por la fundación Carolina.

El día martes, los monarcas españoles visitarán de manera oficial Washignton D.C., donde serán recibidos por el presidente Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump.