Primero, los Reyes de España tuvieron un cálido recibimiento a los Estados Unidos al ritmo de las notas de When the Saints Go Marching In, poco después se adentraron a la historia de Nueva Orleans y sus emblemáticos edificios. Este sábado, después de disfrutar de la música y de aprender sobre el pasado de esa ciudad sureña de los EE UU, Felipe VI y la reina Letizia participaron en su último acto en la capital del estado de Luisiana.

Poco después de las once y media de la mañana (hora local), don Felipe y doña Letizia, acompañados de la alcaldesa LaToya Cantrell, y del ministro de Exteriores, Josep Borrell, hicieron su entrada al Museo de Arte de Nueva Orleans (NOMA), el centro de Bellas Artes más antiguo de la ciudad, el cual alberga una colección permanente con más de 40 mil objetos que van desde el Renacimiento italiano hasta la Era moderna. Entre ellos se encuentran muebles franceses y estadounidenses, obras de artistas como Picasso, Matisse, Monet, Degas, Renoir o Miró, fotografías, esculturas y pequeñas colecciones de vidrio y de arte precolombino.

Los Reyes recorrieron algunas de las salas del edificio, en las que disfrutaron de una muestra cultural de Luisiana relacionada con el Mardi Gras, uno de los carnavales más famosos del mundo.

Además de disfrutar de esa muestra, llena de color y música, don Felipe y doña Letizia -quien para esta ocasión eligió un vestido blanco de falda recta- sostuvieron un encuentro con historiadores y rectores de diversas universidadades, en la que resaltaron la importancia de las contribuciones de España a ciudades como Nueva Orleans o San Antonio (Texas). Con ese encuentro y su recorrido por el NOMA, los Reyes de España concluyen la primera etapa de su viaje por Estados Unidos.

Siguiente parada: San Antonio

En unas horas, Felipe VI y su esposa habrán llegado a la siguiente parada de su viaje: la ciudad de San Antonio. Allí tienen previstos nuevos eventos oficiales que darán comienzo el domingo, cuando serán recibidos en el Palacio del Gobernador, donde el alcalde, Ron Nirenberg, les hará entrega de la primera edición de la llave de las Misiones de San Antonio. Este evento se llevará a cabo en uno de los pilares arquitectónicos de la ciudad, el Monumento Histórico Nacional, considerado por la National Geographic Society como el edificio más hermoso de toda la ciudad.

Luego de esa visita, los Reyes se trasladarán a la Misión de San José, donde conocerán su iglesia, su granero y su sistema de canales. Después de este recorrido, tienen previsto llevar a cabo la inauguración de la muestra Diseñando América: la imprenta de España en Estados Unidos.