Los Reyes de España se adentran al pasado de Nueva Orleans

Los Reyes de España, Felipe VI y la reina Letizia continúan con su viaje oficial de cuatro días por Estados Unidos. Después de su llegada a Nueva Orleans el pasado jueves- donde recibieron una cálida bienvenida a ritmo de jazz- los monarcas arrancaron su agenda de actividades al día siguiente. Luego de sostener un encuentro con el Gobernador de Luisana, John B. Edwards, de tener una reunión con la alcaldesa, Latoya Cantrell, y llevar a cabo la entrega de las llaves de la ciudad, don Felipe y doña Letizia disfrutaron de un almuerzo y por la tarde visitaron la exposición Recovered Memories: Spain, New Orleans, and the Support for the American Revolution, en el Palacio del Cabildo patrocinada por Iberdrola en asociación con el Museo del Estado de Luisana.

VER GALERÍA

En su recorrido, los Reyes apreciaron cientos de documentos, objetos históricos y obras de arte que dejan ver la influencia de España en el desarrollo de Nueva Orleans, su apoyo a la Revolución Americana y el legado español en la cultura estadounidense. Don Felipe y doña Letizia apreciaron los cuadros de artistas españoles como Zuloaga, Goya o Sorolla y otras 200 procedentes de distintas pinacotecas, archivos e instituciones españolas y estadounidenses, entre ellas el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Museo del Ejército, el Banco de España y los museo de Luisiana y Denver.

Construido en 1788 -tras el gran incendio- el Palacio del Cabildo, es un inmueble emblemático, pues un día fue la sede del Gobierno español en la ciudad y actualmente resguarda documentos, mapas y trajes de la época, como el del primer embajador de España en Estados Unidos, el comerciante bilbaíno Diego de Gardoqui. Según informa EFE, el histórico lugar también resguarda la bandera británica, la cual que obtenida tras la derrota de Gran Bretaña en la batalla de Baton Rouge, en 1779.

Para terminar este primer día de viaje, los Reyes visitaron la Catedral de San Luis, ubicada en la Jackson Square. En su interior, se encuentra la bandera española junto a la de otros países que gobernaron Nueva Orleans. Las inmediaciones del Palacio del Cabildo estaban repletas de muchos curiosos que quisieron ver y saludar a los Reyes. Para esta ocasión, la Reina eligió el mismo look que vistió el pasado 7 de mayo, durante el acto de entrega de galardones de los Proyectos Sociales del Banco Santander. Se trata de una falda midi de tres colores y un suéter colorido de estampado geométrico.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Cultura y mucha historia en el primer día de visita del Rey Felipe y Doña Letizia a USA

- La alegre llegada de los Reyes de España a Nueva Orleans a ritmo de 'When the Saints go marching in'

¿Qué sigue en la agenda real?

Se tiene previsto, que este sábado visiten el Museo de Arte de Nueva Orleans (NOMA) donde se encontrarán con historiadores y rectores de universidades. Además, presenciarán varias actuaciones musicales. Después abandonar la capital del jazz, pondrán rumbo a San Antonio, la siguiente etapa de su viaje que concluirá el martes en Washington, con un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera Dama, Melania Trump.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Nueva Orleans y San Antonio celebran este año los 300 años de sus respectivas fundaciones y este ha sido uno de los motivos de la visita de don Felipe y doña Letizia a Estados Unidos. La relación de la ciudad ubicada sobre el delta del río Misisipi con la Península Ibérica viene del siglo XVIII cuando Luis XV se la cedió a Carlos III y formó parte de la Corona española. Después, fue Napoleón quien la recuperó para venderla a Estados Unidos en 1803.