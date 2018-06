Esta mañana, Don Felipe y Doña Letizia de España llegaron a Estados Unidos, precisamente a Nueva Orleans, en donde aterrizaron en el aeropuerto internacional Louis Amstrong, para iniciar con su visita oficial de 4 días de duración. Al bajar del avión fueron recibidos por el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, en un ambiente decorado por el ritmo de When the Saints go Marching In, obsequiando al mundo las primeras imágenes de este viaje. Tras abandonar las instalaciones, la pareja real dio inicio a los actos de su agenda en la que la historia y la cultura son protagonistas en esta primera parte de su estancia.

Don Felipe y su esposa se reunieron con John Bel a las 9:00 am, en el hotel en el que se hospedan durante su estancia en el estado del sur. Dicho acto, agendado de forma institucional, fue una amena antesala al recibimiento oficial que se realizó para los españoles dos horas después, y del que la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue la anfitriona. A ellos se unieron el exministro de Defensa y embajador de España en Washington, Pedro Morenés; y el estadounidense en Madrid, Richard Duke Buchan III. Los Reyes fueron recibidos por la propia LaToya con música góspel de fondo y un grupo de bailarines que no sólo amenizaron el momento, sino que con sus atuendos de carnaval, dieron una muestra del espíritu alegre y festivo que identifica a la ciudad.

La visita de los Reyes de España fue el motivo para engalanar las calles de Nueva Orleans. Los caminos principales fueron adornados con banderas españolas y carteles para dar la bienvenida a sus distinguidos visitantes. Don Felipe y Doña Letizia pudieron observarlas en su camino hasta el Gallier Hall, un histórico edificio del lugar, diseñado por James Gallier e inaugurado en 1853 con funciones de ayuntamiento. Un inmueble tan valioso como éste, además, se convirtió en la segunda parada marcada en la agenda de los Reyes.

Actualmente, el edificio es un centro cívico declarado Monumento Histórico Nacional desde 1974. Los Reyes llegaron a este punto para celebrar el 300 aniversario de la fundación de Nueva Orleans, que motivó la renovación del Gallier Hall. El reloj marcaba poco más de las 11:00 am cuando LaToya Cantrell le entregó las llaves de la ciudad a los Reyes de España, seguido por un discurso de Don Felipe en el que mencionó la importancia de la aportación cultural e histórica de España a la Constitución de Estados Unidos. Con esta visita, el Rey confía en que los lazos entre ambos países sean más estrechos.

Para una visita de Estado como esta, las miradas están sobre el look de la Reina Letizia, que no decepcionó a sus seguidores. La Monarca eligió un vestido fucsia de tirantes, cuello redondo y escote cerrado. En la parte delantera de esta pieza, destacaban algunos botones.

La importancia de esta visita data de muchos años atrás, en el siglo XVIII, cuando Luis XV cedió la ciudad a Carlos III, por lo que el lugar perteneció a la Corona española por 4 décadas. Napoleón la recuperó y la vendió a Estados Unidos en 1803. Esta parte de la historia los dirige a su otra parada, esta vez en el Palacio del Cabildo, en donde observaron una representación de España en Nueva Orleans y fueron testigos de la exposición Memorias recobradas: España, Nueva Orleans y el apoyo a la revolución Norteamericana.

San Antonio, Texas, su siguiente parada

Los Reyes permanecerán en Nueva Orleans hasta el sábado, pero antes de partir a San Antonio, Texas -su siguiente destino dentro del territorio Norteamericano-, visitarán el Museo de Arte de la ciudad para encontrarse con historiadores y rectores de universidades. La parte musical, tan importante en Luisiana, no quedará atrás y los royals podrán disfrutar de una muestra bastante cultural.

