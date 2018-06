El príncipe Louis de Cambridge quizá sea un poco pequeño para saludar desde el balcón a las multitudes que siguen a la Familia Real británica, pero eso no significa que el bebé no haya acudido al desfile Trooping the Colour. El niño, quien nació en abril, sí estuvo presente en el evento en honor a la reina Isabel, solo que se mantuvo dentro del palacio resguardado por su niñera, María Teresa Turrión Borrallo. Mientras, sus hermanos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, estuvieron en el balcón con sus padres, el Duque y la Duquesa de Cambridge, así como con el resto de la familia, observando el desfile y saludando a todos.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que un bebé real se mantiene dentro del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour. En 2015, la princesa Charlotte tenía solo seis semanas de edad cuando se llevó a cabo la celebración del cumpleaños de la reina Isabel, y en esa ocasión María fue fotografiada sosteniendo a George para que saludara a la multitud a través de una ventana, así que es lógico que la niñera también estuviera allí para cuidar de la bebé.

VER GALERÍA

¿Y cuándo veremos a Louis en el balcón real? Sus hermanos lo hicieron a temprana edad, así que lo más probable es que él también lo haga pronto. El príncipe George realizó su primera aparición en el balcón luego de cumplir dos años de edad en 2015, mientras que Charlotte hizo su debut después de cumplir un año en 2016. Con esto, pareciera que el pequeño Louis podría dejarse ver en el balcón junto con el resto de su familia en 2019.

¿El bebé fue a la boda real del príncipe Harry y de Meghan Markle? Este festejo fue la primera aparición pública de la Duquesa de Cambridge desde el nacimiento de su tercer hijo, el cual ocurrió tres semanas antes. El día del enlace, María estuvo a cargo del cuidado del príncipe George y de la princesa Charlotte, quienes fueron, respectivamente, paje y damita en la boda de su tío. Lo que sugiere que Louis se quedó al cuidado del personal del palacio o de otra niñera en el Castillo de Windsor.

Más notas como esta:

- Los pequeños de la Familia Real británica, entusiasmados al presenciar el desfile aéreo

- Radiante, Kate reaparece en uno de los únicos compromisos que tendrá hasta otoño

Kate Middleton no se pierde por nada el Trooping de Colour

La Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- se dejó ver espectacular en el Trooping the Colour, acompañada por toda la Familia Real. Se había anunciado que la Duquesa retomaría su agenda hasta otoño, pero no se ha querido ausentar de uno de los eventos más importantes para la familia Windsor: el cumpleaños de la reina Isabel.

VER GALERÍA

La madre de George, Charlotte y Louis se dejó ver fabulosa con un modelo azul claro de Alexander McQueen con unas estructuradas hombreras que remarcaban su delgada silueta. El traje daba muestra de lo rápido que Kate ha recuperado su figura tras el nacimiento de Louis, el pasado 23 de abril. Para la ocasión, Kate estrenó un sombrero de Juliette Botterill, que quedaba a la perfección con su atuendo.