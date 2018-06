Máxima de Holanda, rodeada de su familia, asiste al funeral privado de su hermana

Fue con una ceremonia íntima y en el más estricto de los lutos que se dio el último adiós a Inés Zorreguieta, la hermana menor de la Reina Máxima de Holanda. El funeral se realizó en el cementerio Memorial del Pilar, Argentina, hasta donde se desplazó la Familia Real de Holanda para poder rendir homenaje a la memoria de la joven de 33 años que, al parecer, se quitó la vida.

VER GALERÍA

Tal como se había anunciado, los Reyes acompañados por sus tres hijas, las Princesas Amalia, Alexia y Ariane, viajaron a Buenos Aires en un vuelo comercial de KLM que aterrizó en la ciudad a las 5:28 (hora local). Desgraciadamente, ésta es la segunda vez en la que la familia tiene que hacer un viaje de este tipo en los últimos meses, pues fue apenas en agosto pasado cuando fallecía Jorge Zorroguieta, padre de Máxima.

En las contadas imágenes que se han dado a conocer de este terrible momento, dejan ver a una Máxima de Holanda llevando un ramo de flores blancas en la mano. Detrás de ella, el Rey Guillermo Alejandro lleva los brazos por encima de su hija en una clara señal de apoyo. En otra de las fotografías se puede ver a la Princesa Amalia visiblemente afectada por la pérdida de su tía.

VER GALERÍA

En la más estricta de las intimidades, la familia se reunió para dar el último adiós a Inés, antes de que fuera sepultada en el cementerio Memorial del Pilar, en donde también reposan los restos de su padre. Hasta este lugar se dieron cita algunas personalidades, como la Primera Dama de Argentina, Juliana Awada. Apenas esta mañana, el Presidente Macri mostraba sus condolencias a través de una tradicional esquela en el periódico. “El señor presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri; señora primera dama Juliana Awada y sus hijos despiden con profundo dolor a la hermana de S.M. la reina Máxima de los Países Bajos y acompañan a toda la familia en este triste momento”, se leía en el mensaje

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los Reyes de Holanda y sus hijas ya están en Argentina para el funeral de la hermana de Máxima

Máxima de Holanda está ‘conmocionada y desolada’ por la muerte de su hermana pequeña

La Casa Real anunció que una vez terminado el sepelio, la familia regresaría inmediatamente a Holanda sin participar en ningún tipo de actividad oficial. Se ha solicitado respeto para este momento tan delicado en la vida de la Reina.

Este suceso ha tomado por sorpresa a la familia, según el informe de las autoridades: “La madre y una amiga de Zorreguieta acordaron ir hasta el departamento de la mujer, dado que no habían podido comunicarse con ella durante todo el día anterior. Al llegar al lugar, primero ingresó la amiga, que contaba con un juego de llaves, y luego la madre. Al querer ingresar al dormitorio de Inés, la amiga advirtió que no podía abrirse la puerta por lo que ejerció fuerza sobre ella y encontró a su amiga fallecida, tras lo cual dieron aviso al teléfono de emergencias 911, que movilizó al SAME y a personal de la Comisaría N°11 de la Policía de la Ciudad, la cual comunicó lo ocurrido a la fiscalía de turno”.

VER GALERÍA