Harry y Meghan, obligados a devolver casi 9 millones de dólares en regalos

Después de protagonizar la boda del año, los ahora duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry recibieron sus regalos con motivo del enlace. Sin embargo, el periódico británico Express publicó el valor de los que tienen que devolver: 7 millones de libras (9 millones de dólares aproximadamente).

VER GALERÍA

Recordemos que la pareja eligió pedir como regalo de boda que se hicieran donaciones a alguna de las causas benéficas que ellos apoyan, además, como se supo más tarde, elaboró una pequeña lista privada para las amistades más cercanas y miembros de la familia con artículos para el hogar. Pero resulta que esto no impidió que el Palacio de Kensington recibiera una avalancha de parquetes... ¡Que ahora corresponde devolver!

De acuerdo a la información del diario, Harry y Meghan se vieron inundados de regalos provenientes de empresas, marcas, celebrities y hasta personas desconocidas, que según las normas, no pueden aceptarse para evitar que se aprovechen con fines comerciales. “Los obsequios ofrecidos por personas privadas que viven en el Reino Unido y que no son personalmente conocidos por miembros de la familia real deben rechazarse cuando existan dudas sobre la procedencia o las motivaciones del donante", establece la normativa. Por otro lado, hay otra razón, tal y como se puede leer en la web oficial. “Por razones de seguridad, el Equipo de Correspondencia de la Reina no puede aceptar regalos que no hayan sido solicitados”.

La lista de bodas más secreta y exclusiva

El Palacio de Kensington publicó que Harry y Meghan habían seleccionado cuidadosamente un listado de organizaciones con distintos fines benéficos para que aquellos que quisieran hacerles un regalo lo hiciera en forma de donación. En total eran siete organizaciones que reúnen las causas que preocupan a la pareja: Chiva, asociación que lucha contra el VIH en la infancia; la organización para personas sin hogar Crisis; Myna Mahila Foundation, que busca empoderar a las mujeres en los barrios deprimidos de Mumbai; Scotty’s Little Soldiers, que ayuda a los niños que han perdido a uno de sus progenitores mientras prestaba servicio en el Ejército británico; Street Games, que usa el deporte para cambiar vidas; Surfers Against Sewage, que lucha por la conservación marina, y The Wilderness Foundation UK, que promueve los beneficios y el disfrute de la naturaleza salvaje.

VER GALERÍA

Semanas después el británico The Times publicó que la pareja tenía una lista de regalos secreta en el exclusivo club privado, Soho House. Los amigos más cercanos y los familiares de la pareja, tenían acceso a este listado con regalos para la casa, todos ellos de estilo moderno. Desde candelabros de la firma Lexington, mantas de cashmere de Portobello y diferentes muebles contemporáneos, que incluyen sillones de mohair cuyo precio alcanza los 3,200 dólares a camas ‘emperador’ de más de 2,600 dólares. La lista tenía opciones para todos los presupuestos, como edredones, copas de champán e incluso sus productos de belleza de la firma Cowshed.

El hecho de que Harry y Meghan hayan decidido hacer su lista en el Soho House fue un detalle bastante romántico, ya que se dice que es donde tuvieron su primera cita hace dos años. Además, el consultor de Soho House, Markus Anderson, es amigo personal de Meghan Markle.