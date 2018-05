La elegante manera de Carlota Casiraghi de disimular su embarazo

Las estrellas más importantes del mundo cinematográfico acuden todos los años al festival de Cannes, aunque no siempre desfilan en los estrenos de cine. Con motivo del certamen se realizan varias fiestas y eventos a los que asisten reconocidos personajes, incluso de la realeza. La firma Montblanc organizó una cita en la ciudad francesa, donde se pudo a Carlota Casiraghi, quien estaba muy radiante y disimuló su embarazo con un vestido negro en el que sus hombros quedaron al descubierto y completó su look con un ceñido cinturón del mismo tono que colocó por encima de su "pancita". El toque final fue una abertura lateral con la que presumió de sus piernas.

Con apenas pocas joyas, solo unas maxi pulseras en tonos blanco, negro y plata, Carlota brilló como nunca. No cabe duda que la belleza de la hija de Carolina de Mónaco resalta en la sencillez de su peinado y maquillaje. En esta ocasión no la vimos acompañada por su novio, el productor Dimitri Rassam, con quien sí asistió a la cena Kering Women in Motion, el pasado 13 de mayo. En aquella oportunidad la vimos con otro atuendo negro, aunque en este caso el vestido era largo y con escote halter. La hermana de Carlota, Alexandra de Hannover, también estuvo presente y eligió un vestido en tono beige y primaveral estampado en azules y grises, con el que tampoco pasó desapercibida por el foco de las cámaras.

Como se recordará, Carlota y Dimitri tenían planeado casarse este verano, pero en vista de que tendrán a su primer hijo, la boda quedó aplazada. Durante la gala del MET de este año, realizada a principios de mes en Nueva York, Carlota hizo su primera aparición pública tras conocerse la noticia de su embarazo. Para esa cita también recurrió al negro, llevando un vestido de escote asimétrico con estrellas estampadas firmado por Saint Laurent.

l bebé de Carlota llegará al mundo apenas unos meses después que el tercer hijo de Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, Max Rainier, que nació el 19 de abril, y que el segundo de su otro hermano, Pierre, y su mujer, Betrice Borromeo, quien probablemente nazca en las próximas semanas. Según algunos medios italianos, Carlota se convertirá en madre por segunda vez a finales de verano. Este sería el segundo hijo tanto para la hija de Carolina como para el hijo de Carole Bouquet. Carlota, de 31 años, es madre de Raphaël, cuyo padre es el actor y humorista Gad Elmaleh. Por su parte, Dimitri Rassam es padre de Daria, única hija de su primer matrimonio con la modelo rusa Masha Novoselova.