Meghan Markle y el príncipe Harry perfilan los últimos detalles de su boda, que se realizará en menos de dos semanas. Sin embargom una nueva información ha oscurecido los días previos al enlace nupcial. El hermanastro de la exactriz, Thomas Markle Jr., escribió una carta que envió a la revista In Touch. En el texto, el hijo de Thomas Markle critica a la futura esposa del Príncip Harry y le recuerda que todavía puede cancelar la boda.

"Querido príncipe Harry. Aún no es tarde. Está claro que Meghan Markle no es la mujer adecuada para ti. Según se va acercando el momento de la boda, está cada vez más claro que es el mayor error en la historia de las bodas reales. Estoy confundido porque no ves a la verdadera Meghan, a la que todo el mundo ve. Meghan está realizando la mejor actuación de su vida", empiezan las líneas, donde Thomas Jr. ataca a su hermanastra. "Qué clase de persona utiliza a su padre y luego se olvida de él, dejándolo en México, destrozado", continúa la carta.

VER GALERÍA

También calificó a la exactriz - a quien no ve desde 2011- como una "mujer hastiada, superficial y vanidosa" por culpa de la fama que ganó en Hollywood y asegura que, tarde o temprano, mostrará su verdadera personalidad con los Windsor. Thomas Jr., de 51 años de edad, aprovechó la ocasión para decirle al Príncipe Harry que está a tiempo de cancelar la boda, ya que al final su hermanastra "terminará riéndose de usted y de la herencia de toda la Familia Real".

Hermano de Meghan Markle le escribe carta al Príncipe Harry y no van a creer lo que le dijo. - pic.twitter.com/i6IGXJWtut — Trangalangas (@TrangalangasWeb) 3 de mayo de 2018

No es la primera vez que Meghan es atacada en público por Thomas Jr., en el pasado también lo ha hecho, al igual que la otra hermanastra de Meghan, Samantha, que también ha sido muy dura con la exactriz. Hace poco declaró para el Daily Mail que Meghan había "olvidado sus raíces". "Es una falsa. Una vez que llegó a Hollywood se convirtió en una persona diferente. Claramente se olvidó de sus raíces y de su familia", comentó entonces Samantha.

El hermanastro mostró en varias ocasiones su malestar por no haber sido invitado a la boda, que se realizará el próximo 19 de mayo. El Palacio de Kensington reveló algunos de los grandes detalles de ese día. Entre ellos, el rol que jugarán Thomas y Doria, los padres de la novia. Sin embargo, los dos hermanastros de Meghan, fruto de un matrimonio anterior de su progenitor, no aparecen mencionados en el comunicado oficial, por lo que se presume que no acudirán.