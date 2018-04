Una de tenis, la otra de tacones, las diferencias de los looks sport de Meghan Markle y Kate Middleton

Hoy por la mañana, la prometida del Príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, hizo su debut en un evento oficial que requería un outfit más casual que los que acostumbra lucir últimanente -desde que se anunció su compromiso-. Se trató de un entrenamiento de los Invictus Games, y Bath fue el escenario ideal para conocer otra versión del guardarropa de la guapa estadounidense. Como siempre, surgieron las comparaciones con el estilo sport que Kate Middleton tenía de soltera. ¿Adivinas quién llevó qué?

Si en su primera aparición oficial con el Príncipe Harry en septiembre pasado Meghan también asistía a un evento de los Invictus Games, en esta ocasión lo hizo ya como la prometida del quinto en la línea de sucesión. Para esta aparición decidió recurrir a la combinación que se ha vuelto su favorita –y en definitiva su sello distintivo entre las royals- con un abrigo de gran tamaño combinado con una base completamente en negro.

La pieza clave de este look fue, por supuesto, la polo de los Invictus Games que llevó en apoyo a su prometido. Ésta se vende en el sitio oficial de la iniciativa, tiene un precio de 59.99 dólares y fue lo que dio el toque sport a este look. No queriendo dejar de lado su sello personal, Meghan combinó esta prenda con sus ya típicos pantalones de vestir de Mother Denim con corte de bota en negro con un precio original de 196 dólares, aunque se encuentran rebajados y todavía están disponibles en su sitio web.

No podía faltar un abrigo oversized, en esta ocasión de Babaton con un precio de 245 dólares, el cual ya está agotado en tiendas. Como joyería, además de su anillo de compromiso, lució un brazalete de oro amarillo muy delgado de Catbird de 44 dólares y un anillo de oro con diamantes de Vanessa Tugendhaft de 1,400 dólares. Como toque final, lo que hizo la gran diferencia con el look de Kate fueron unas botas de tacón alto en ante negro, de las cuales se desconoce el origen.

Si así se vio Meghan, ¿cómo luce Kate su versión sport? También lo hace con una base en negro con unos skinny jeans en negro y un suéter ligero de cuello alto del mismo color. Como toque personal, la Duquesa llevó una chamarra roja de Perfect Moment que se le ha visto en un par de ocasiones y que se puede conseguir por 450 dólares. Durante un entrenamiento previo al Maratón de Londres, como parte de su iniciativa Heads Together, Kate llevó unos tenis New Balance de 59 dólares. Sus aretes de diamantes de Asprey con un precio de 4,155 dólares y su anillo de compromiso fueron los toques finales de este look.

