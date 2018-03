¿A qué importante evento faltará el Príncipe William para poder ir a la boda de Harry y Meghan?

La relación del Príncipe William y el Príncipe Harry es inmejorable, por lo que para nadie era una posibilidad que el segundo en la línea de sucesión se perdiera el enlace entre su hermano y Meghan Markle. Claro, esto hasta saber que la final de la liga de futbol británica, de la que William es el presidente, se llevará a cabo precisamente el 19 de mayo. Aunque ha asistido a las finales desde que tomó su papel en la Football Association, las circunstancias hacen que en esta ocasión sea casi imposible.

La FA no ha anunciado la hora de inicio del partido en el estadio de Wembley, regularmente da inicio a las 5:30 pm. Esto significaría que sería casi imposible que William asistiera pues la boda se llevará a cabo a mediodía en la St. George’s Chapel de Windsor para después tener una recepción en el St. George’s Hall –ofrecida por la Reina- y más tarde una fiesta en Frogmore House –ofrecida por el Príncipe Carlos-, lo que representaría un recorrido de alrededor de 45 minutos de Windsor al estadio.

Aunque se dijo que el Príncipe William estaba haciendo todo lo posible por cumplir con los dos eventos, ante las dificultades, se cree que pondría a su hermano antes. Sobre todo, porque se espera que sea el padrino de Harry, tal como él lo fue en su boda. Aunque en las bodas reales no se cuenta con esta figura, en el 2011 durante el enlace de Kate y William, Harry fungió como su acompañante que en los enlaces de la realeza se conoce como “supporter”. Eso sí, las bromas sobre este papel no se han hecho esperar, sobre todo después de que William dijera a tono de broma que su hermano todavía no se lo había pedido hace algunas semanas.

A pesar de que se espera que el Príncipe William tenga un papel muy importante en esta ceremonia, así como el Príncipe George y la Princesa Charlotte –que se piensa serán paje y damita, respectivamente-, la que no se piensa participará en el cortejo es la Duquesa de Cambridge. Además de que Kate tendrá pocas semanas después del nacimiento de su tercer bebé para recuperarse antes de la boda, se cree que no querrá quitarle el papel protagónico a la novia. Esto mismo sucedió hace casi un año en la boda de su hermana, Pippa Middleton, momento en el que se dedicó simplemente a ayudar a la novia.

