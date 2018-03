Han pasado poco más de 8 meses desde que el Príncipe Ernst August y la diseñadora Ekaterina Malysheva contrajeron matrimonio. Días antes de que se realizara la especial ceremonia, Ernesto de Hannover, padre del novio, se opuso públicamente a la boda para proteger los bienes de la histórica casa real, que podrían estar en juego si la pareja decidiera divorciarse en el futuro.

El Príncipe Ernesto no solo se ausentó de la ceremonia religiosa, sino que aseguró que emprendería acciones legales para recuperar los bienes que alguna vez le heredó en vida a su primogénito: “No ha sido fácil tomar esta decisión porque también involucra a mi hijo. Pero me he visto obligado a hacerlo porque está en juego la preservación de los intereses de la casa de Hannover”, declaró al diario alemán Handelsblatt en aquel entonces.

Con la oposición de Ernesto, el matrimonio de Ernest August y su novio no será avalado por la casa real británica, pues necesita la aprobación del Príncipe. De esta forma, los hijos que nazcanc como fruto de este matrimonio no podrán optar a la suceción del trono británico, aunque se les concedió un lugar significativo.

Luego de este amargo episodio, el Príncipe Heredero y su padre se han reencontrado en la boda de su hermano, Christian de Hannover y Alessandra de Osma, que se llevó a cabo este viernes en Lima, Perú. Debido a los recientes acontecimientos, la asistencia del Príncipe Ernesto a la celebración parecía poco probable, aunque finalmente apareció en el primero de los festejos nupciales que realizó la pareja durante la semana.

Al parecer, padre e hijo han hecho a un lado sus diferencias para acompañar a Christian en uno de los días más importantes de su vida. Sonriente, Ernesto llegó a la Iglesia de San Pedro a bordo de un automóvil negro. Por su parte, Ernst August acudió al recinto acompañado de su hermana Alexandra. Minutos más tarde, el Príncipe heredero se trasladó a la parte frontal de la iglesia, donde desfiló de la mano de Liz Foy de Osma, madre de la novia.

La ausencia de Ekaterina:

Una de las grandes ausencias de la boda real fue la de Ekaterina Malysheva, esposa del Príncipe Ernst August. Es probable que la diseñadora rusa no realizara el viaje a Perú debido a su reciente maternidad. Fue el pasado 22 de febrero cuando la pareja recibió a su primera hija, a la que decidieron nombrar Elizabeth.

La pequeña nació en el Hospital Henriettenstift de Hannover, que difundió una fotografía de la familia a través de sus redes sociales. En la postal, se puede ver a los nuevos padres muy sonrientes, mientras la diseñadora sostiene en brazos a Elizabeth. Al parecer, la imagen fue tomada dentro de la habitación donde nació la nueva integrante de la familia.