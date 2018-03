El espectacular brazalete de ‘bautizo’ de Meghan Markle del que todos hablan

Después de que diversos medios británicos anunciaran que ya se había llevado a cabo el bautizo de Meghan Markle, en el que la prometida del Príncipe Harry adoptaría el Anglicismo, se le ha visto llevando un accesorio que no ha pasado desapercibido. Los curiosos seguidores de la realeza y del estilo de la actriz, descubrieron que en su más reciente aparición en Birmingham se le veía llevando una pieza de joyería religiosa que no se le había visto antes, lo que ha hecho pensar que se trata de un regalo de dicho sacramento.

La pieza en cuestión es un brazalete con una cruz, que se creía era creación de una de sus firmas de accesorios favoritas, Birks. ¿Por qué se piensa esto? Porque la cruz es casi idéntica a la de la colección Rosée du Matin de la firma, además de que tiene el logo colgante característico de la marca. Y se pensaba que era un diseño hecho especialmente para ella, pues en su página de internet no se encuentra un producto similar. Pero HELLO! ha podido confirmar que no se trata de un producto de la firma. El diseño religioso ha hecho pensar que se podría tratar de un regalo por su bautizo, después de que se recibieran reportes de que ya se había realizado la ceremonia en la más estricta de las privacidades.

A juego con esta cruz, Meghan lució un brazalete de Birks de diamantes en oro blanco que sí que se puede conseguir en su sitio por alrededor de 925 dólares (alrededor de $18,500 pesos mexicanos) de la misma colección que el dije religioso. Por supuesto, el accesorio principal en su muñeca izquierda –en la que llevó las dos pulseras- fue su anillo de compromiso, que en definitiva acapara todas las miradas.

La especial atención en su brazalete de cruz se dio después de que se reportara en diferentes medios británicos que ya se había llevado a cabo el bautizo que se tenía preparado para que Meghan adoptara la Church of England, después de haber sido criada como protestante. Según el Daily Mail, Meghan fue bautizada y confirmada por el Arzobispo de Canterbury en una ceremonia a la que habrían asistido el Príncipe Carlos y la Condesa de Cornwall.

El reporte afirmaba que para bautizar a la actriz se utilizó agua traída desde el Río Jordán y que el Príncipe Harry estuvo en todo momento a su lado. Desde hace un par de semanas corría el rumor de que Meghan quería tener este gesto para con la familia de su prometido, no porque se requiriera para su boda, sino por respeto a la Reina Isabel que es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra.

