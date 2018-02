¡Sorpresa! Las Spice Girls podrían reunirse en la boda de Meghan y Harry, según Mel B

Si había un par de grandes fans de las Spice Girls en la década de los 90s, esos sin duda eran el Príncipe William y el Príncipe Harry, por eso no ha sorprendido que en una entrevista se haya preguntado a Mel B si estaría en la boda del quinto en la línea de sucesión al trono con Meghan Markle. La sorpresa nos la hemos llevado todos al escuchar su respuesta. Fue durante la aparición de la juez de America’s Got Talent en The Real donde se dio el peculiar intercambio que ha revolucionado a toda una generación.

El intercambio comenzó con la presentadora Adrienne Bailon preguntando a Mel B: “¿Conoces a alguien que tal vez vaya a ir a estar boda?”, señalando a una foto de Harry y Meghan. Nerviosa, la británica solo afirmaba con la cabeza, lo que hizo que de inmediato las presentadoras asumieran que ella iría a la boda, lo que provocó más movimientos de cabeza de Mel. “No estoy segura de que debería haber dicho eso”, comenzó a decir la británica mientras el resto del panel perdía la cabeza al solo imaginarlo, pero las cosas no pararían ahí.

Al ser cuestionada sobre si había recibido una invitación, comenzó a decir: “Bueno, las Spice Girls recibieron…” antes de ser interrumpida. Ante las reacciones de las conductoras, Mel solo alcanzó a decir: “¿Por qué soy tan honesta?”. Para confirmar lo que había pensado, Adrienne le preguntó: “¿Invitaron a todas las Spice Girls a la boda real?”, a lo que Mel contestó con un seguro sí.

Aunque ya había revelado lo más importante, Mel consideró que “era muy personal” describir cómo era la invitación pero dijo que era muy formal. A pesar de que dijo: “He dicho demasiado, ya no diré más”, faltaba que hiciera la declaración que ha revolucionado a cientos de fanáticos. “Tengo una pregunta seria, tal vez puedes responder, tal vez no. ¿Las Spice Girls se van a presentar en la fiesta?”, preguntó Adrienne, provocando que Mel B se pusiera en aprietos, lo que provocó la locura de todo el set.

Today in #GirlChatLive, Mel B shares if she is going to Meghan Markle and Prince Harry’s wedding, and if the SPICE GIRLS ARE PERFORMING!! pic.twitter.com/Wx5geXuR7G