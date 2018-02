Kate sobre la llegada de su tercer bebé: ‘William está en negación’

La llegada del tercer bebé de los Duques de Cambridge está cada vez más cerca, pero mientras el gran día llega, la Duquesa de Cambridge –de soltera Kate Middleton- continúa con su agitada agenda. Esta mañana, tomó posesión en su nuevo papel como patrona del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists y de la campaña Nursing Now 2020. Fue precisamente rodeada de los expertos que reciben a miles de bebés cada año que bromeó sobre el nacimiento de su tercer hijo.

VER GALERÍA

Durante su recorrido por la Snow Leopard Ward del Evelina London Children’s Hospital, que cuando Jamie Parsons –uno de los papás de los pequeños internados- la felicitó por su tercer bebé, con mucha simpatía simplemente volteó y le dijo: “William está en negación”. El divertido comentario viene a reforzar lo que el mismo Príncipe dijo hace unos días, asegurando que está durmiendo tanto como puede antes de la llegada de su tercer hijo.

Para esta ocasión, en la que tomó el papel que hasta su muerte tuvo la Reina Madre, Kate eligió un look pre-mamá muy de acuerdo al evento. Recurriendo a una de sus firmas favoritas, la Duquesa lució un conjunto de abrigo y vestido en azul cerúleo con pespunte en blanco de Jenny Packham. A pesar de las muy bajas temperaturas de Londres, Kate quiso aventurarse a llevar algo más ligero después de semanas de tener que recurrir a sobretodos gruesos para cubrirse.

A juego, la Duquesa llevó unos tacones de Jimmy Choo, el bolso clutch en el mismo color de Stuart Weitzman y su juego de joyería compuesto de aretes y colgante de tanzanita, firmado por G. Collins & Sons con un precio de 8,400 libras esterlinas (alrededor de $222,600 pesos mexicanos). Y por supuesto, para nadie pasó desapercibido que en su mano derecha todavía quedan algunos rastros del tatuaje que el año pasado le hicieron con henna durante un evento público.

VER GALERÍA

El momento emotivo del evento fue cuando Kate se reencontró con la Profesora Jacqueline Dunkley-Bent, quien según algunos reportes fue una de las parteras que apoyó en el nacimiento de la Princesa Charlotte. El cálido abrazo y las sonrisas que compartieron capturaron la atención de las cámaras que seguían con atención el encuentro. Aunque no se dijo en qué embarazo de la Duquesa había participado la profesora, algunas fotografías la ubican con el uniforme del hospital en el que nacieron los Príncipes en la época de la llegada de Charlotte. Siempre amable, la Duquesa no dejó de mencionar: “Fue genial ver a Jacquie”, al agradecer las atenciones del equipo durante su visita.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

De estiloso abrigo ¿con casco? Kate como nunca antes la habíamos visto

El Príncipe William bromea sobre la posibilidad de tener gemelos: ‘Sería un reto para mi salud mental’

En esta ocasión parece que se ha dado otra pista del nacimiento del tercer hijo de los Duques, pues la presidente del RCOG, Lesley Regan, dijo durante su discurso: “De parte de todos aquí presentes, quisiera extender nuestros mejores deseos en el nacimiento de su tercer hijo. Estoy segura de que recibirá un excelente cuidado de nuestro increíble equipo en mi propio hospital, tal como lo recibió en los nacimientos del Príncipe George y la Princesa Charlotte”.

VER GALERÍA