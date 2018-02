La fecha para que la Duquesa de Cambridge, -de soltera, Kate Middleton- y el Príncipe William, reciban a su tercer hijo está cada vez más cerca. A poco menos de tres meses de dar a luz, Kate luce espectacular y radiante, presumiendo totalmente su avanzado embarazo durante la alfombra roja de los premios BAFTA, de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que se llevan a cabo en la ciudad de Londres.

Eligiendo un hermoso vestido largo de Jenny Packham, una de sus diseñadoras favoritas, en color verde olivo, la guapa británica mostró su ‘baby bump’ con una lazo negro en la cintura. Siempre glamurosa y muy guapa, dejó su cabello peinado con ondas y acompañó su look con un clutch negro. La Duquesa acompañó a su esposo, quien es el presidente de los BAFTA y juntos desfilaron su elegancia por la alfombra roja, muy sonrientes y saludando a algunos de los presentes.

Kate adornó su look con un impresionante collar formado por 4 bellísimas esmeraldas, el cual hizo juego con los aretes y un brazalete con la misma piedra preciosa. Dejando a el Príncipe George y la Princesa Charlotte en casa, la pareja disfrutó de la velada y aunque mucho se especuló sobre si La Duquesa rompería el protocolo al unirse a la protesta pública de Time’s Up a la que se ha venido haciendo alusión desde los SAG Awards, Kate no vistió de negro, pero se sospecha que mostró su apoyo con el listón que llevó sobre la cintura.

Los Premios BAFTA son conocidos como la antesala de los Premios Oscar y durante esta gala se reúne lo mejor de la cinematografía y la televisión, alentando la creación de nuevos proyectos y reconociendo el talento tanto internacional, como del Reino Unido. El Príncipe William ha sido el presidente desde febrero del año 2010, él y su esposa constantemente muestran su apoyo en este evento y en otras caridades del arte.

