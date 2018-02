El Príncipe Harry está por darle el ‘sí quiero’ a su prometida, Meghan Markle el próximo 19 de mayo y como es costumbre, la pareja intercambiará unas alianzas de boda. Estas simbolizan el amor, la fidelidad y el compromiso que existirá entre ambos y se usan en el dedo anular de la mano izquierda. Sin embargo, en la Familia Real Británica, existen varios hombres que han decidido no llevar el anillo, entre quienes están, su hermano mayor, el Príncipe William y su abuelo, el Príncipe Felipe.

VER GALERÍA

¿Cuál es la razón detrás de esto? Es algo muy simple y se trata únicamente de una preferencia. El esposo de Kate Middleton no usa joyería de ningún tipo pues no se siente cómodo con ello, por lo que después de contraer matrimonio con la Duquesa de Cambridge en el 2011, decidió no ponerse el anillo, mientras que ella sí lo hace. Antes de que los rumores y especulaciones salieran a la luz, el Palacio de St. James dijo en un comunicado, “Es algo que la pareja discutió porque el Príncipe William no usa joyería”.

VER GALERÍA

Por su parte, Harry tiene hasta el 19 de mayo para decidir si quiere llevar la pieza en su mano o no. Sin embargo, Harry parece estar más dispuesto a llevar esta señal pública de amor, pues desde que él y Meghan comenzaron su relación, el hijo menor de la Princesa Diana ha usado una pulsera en la muñeca de cuentas color verde con blanco al igual que su novia. Aunque no se sabe con certeza, se piensa que este brazalete representa una promesa de amor.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Meghan Markle romperá la tradición el día de su boda

Los souvenirs conmemorativos de la boda de Harry y Meghan causan furor entre los británicos

El hecho de no llevar un anillo de matrimonio, no representa ninguna ofensa, de hecho, el esposo de la Reina Isabel tampoco ha llevado uno a pesar de llevar casi 70 años casado con ella. En cambio, el papá de William y Harry sí usa el suyo y también lleva otro anillo más pequeño en el dedo meñique. Simplemente es una cuestión de gustos, pero muchos seguidores de la familia real se habían mostrado muy inquietados por este hecho en las redes sociales y ahora que la boda se acerca, la duda ha vuelto a surgir. ¿Lo usará?