Desde hace algunos años, el Príncipe William se ha ido despidiendo de a poco de su larga melena rubia y ha llegado el día en el que ha preferido lucir casi a rape. Fue esta mañana cuando tomó por sorpresa a todos al llegar al hospital Evelina London con la cabeza casi completamente rasurada después de que apenas ayer se le viera con su estilo de costumbre. Al parecer, el Duque de Cambridge está probando un nuevo estilo, el cual ha recibido ya cientos de comentarios positivos a través de las redes sociales.

La melena del segundo en la línea de sucesión ha sido un tema de conversación desde hace ya algunos años. Hace unos meses, él mismo bromeó al respecto con la estilista Taz Kabria a quien le dijo: “No tengo mucho pelo, no soy buen negocio para ti”. La broma viene de tiempo atrás, hay que recordar que el Príncipe Carlos bromeó al respecto durante el desayuno por la boda de William con Kate, al decir: “La cosa de crecer es que tus hijos se van haciendo más altos que tú y pueden ver tu calvicie. En mi caso, yo puedo ver la de él”. Entre risas, William respondió: “¡Hablaste de eso antes que Harry”, y es que no hay que olvidar que su hermano menor también ha hecho más de una broma al respecto incluso llegando a decir que “estaba calvo desde los 12 años”.

Aunque a primera vista parecía que William había decidido raparse completamente, con más detenimiento se pudo ver que la realidad es que solo cortó mucho más de lo acostumbrado su melena pero al ser rubio hace que el sol pueda hacerlo ver sin cabello. El nuevo look ha sido aplaudido, ya que muchos seguidores de la realeza han apuntado a que no todos los hombres se atreven a despedirse de sus melenas.

El Príncipe se encontraba visitando el hospital en solitario como parte de la iniciativa Ster Into Health, que se dedica a ayudar a veteranos a buscar trabajo. Durante esta ocasión no solo tuvo la oportunidad de convivir con algunos veteranos, sino también con un pequeño niño, al que le dedicó un momento para poder conocerlo más. A pesar de que Harry suele ser quien trabaja con los veteranos, el Palacio de Kensington ha dado a conocer que el Príncipe William está profundamente orgulloso de que esta iniciativa sea todo un éxito.

