'Meghan', el nombre que se ha puesto de moda entre las bebés

Los nombres de la realeza siempre han sido populares, así que no es una gran sorpresa que Meghan se haya convertido en uno de los más populares y predecibles para las niñas que nazcan en 2018, además de Victoria. Mientras que para niños, George, William y Harry son muy buscados. La lista, publicada por la revista Mother & Baby, también incluye los clásicos como Amelia, Oliver y Jack.

El nombre Meghan llegó al número 6 de esta popular lista. No hay duda de que ganó esa posición gracias al compromiso del Príncipe Harry con Meghan Markle, una boda que tendrá lugar en mayo. Curiosamente, Charlotte el nombre de la hija del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no aparece en la lista a pesar de su gran popularidad en 2017.

De acuerdo al sitio BabyCentre, Charlotte fue el nombre que llegó al número 17 de la lista. Entretanto, Amelia, como Lady Amelia Windsor, es el nombre con mayores predicciones este año, logrando el número uno después de haberse situado en el tercer lugar.

Cuando se trata de nombres para niños, George es uno de los más populares y en las listas de dichos sitios ocupa el puesto número seis. Los nombres de los príncipes William y Henry (primer nombre de Harry), también se incluyen en el ranking, aunque en los lugares 11 y 13, respectivamente. La gente ha puesto mucha atención en Reggie y Thiago, los dos nombres más sonados para los bebés que nazcan este año.

BabyCentre también reveló que algunos de los nombres más populares de 2017 como Bertha, Roger y Ricky no tienen mucho interés para el futuro. Para quienes buscan un nombre no tan común en la generación de sus hijos, agregó una lista de nombres que no han a parecido en la popular lista en los últimos años, entre ellos Janice, Anita, Mildred, Edna y Donna. En cuanto a niños, incluyen Frank, Clarence, Edmund Bertman y Roland.

Una boda y un efecto

El noviazgo entre Meghan Markle y el Príncipe Harry puso en l mira de todo el mundo el rostro de la actriz. Los fans de la Familia Real Británica de inmediato empezaban a fijarse en cada uno de los detalles que la actriz de Suits hacía en su vida, en especial en los de su estilo. Para anunciar su compromiso en noviembre pasado, Meghan lució un abrigo de color blanco anudado a la cintura de la línea canadiense LINE. La prenda llamó la atención de las chicas en todo el mundo y de inmediato se agotó de los aparadores. Meghan ya había logrado que una prenda se agotara gracias al vestido que llevó durante los Invictus Games.

Meghan Markle se convertirá en la novia del año cuando desfile hacia el altar de la St George's Chapel en Windsor en mayo próximo. Los ojos de todo experto en moda estarán fijos en el vestido de novia que elija para ese día, un detalle que permanecerá en secreto hasta el gran día.