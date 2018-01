Meghan Markle, toda una 'royal' en el baile escolar para el que usó una tiara

¡Meghan Markle nació para ser una royal! Ha resurgido una foto de la ex estrella de Suits en uno de los bailes de su escuela, en donde Meghan aparece usando una tiara brillante poco después de haber sido coronada como la Reina del baile de bienvenida en su preparatoria. La prometida del Príncipe Harry luce radiante en una fotografía publicada por la cuenta Meghan's Mirror. La futura royal posó a su cita de esa noche con un vestido strapless en color lila mientras sujetaba un ramo de flores.

Los fans de Meghan amaron la fotografía al mismo tiempo que la señalaban como "la reina perfecta" y comentaban que no podían esperar a verla con una tiara del joyero real británico. "No es justo que se viera así de bien en la preparatoria". Escribía uno de sus admiradores. "¡Es hermosa!", escribió otro más.

Varias fotos y videos del pasado de Meghan han salido a la luz después de la gran noticia de su compromiso con el Príncipe Harry. Uno de ellos es el que se republicó el año pasado, un clip de Meghan a la edad de 11 años en el que aparece en una campaña infantil a favor de los derechos de las mujeres. La conductora de Nick News, Linda Ellerbee compartió el video con Inside Edition, y en él se muestra a una pequeña Meghan muy segura de sí misma y hablando sobre los problemas de género.

Después de mirar un comercial del detergente para trastes Ivory, en el que se mencionaba que "las mujeres de todo el país luchaban contra la grasa de sus sartenes y ollas", Meghan escribió una carta para eliminar el lenguaje "sexista", y pedía cambiar la palabra "mujeres" por "gente". Su padre fue quien la motivó a enviar la carta a Gloria Allred, la abogada de derechos civiles de Procter & Gamble, y a la entonces Primera Dama, Hillary Clinton. Entre sus destinatarios se encontraba Linda Ellerbee, quien la entrevistó al respecto en 1993.

En el clip, Meghan explica: "No creo que esté bien que los niños crezcan pensando que mamá es quien debe hacerlo todo. Si en la televisión o en cualquier parte ven algo así, que no les agrade o que consideren ofensivo, escriban una carta y envíenla a las personas adecuadas. Puede hacer una gran diferencia, no sólo para ti, sino para mucha más gente". Sus palabras fueron escuchadas y, después de la protesta de Meghan, el comercial cambió la palabra "mujeres" por "gente".

El cambio de actriz a princesa

Meghan Markle ahora es una de las mujeres con más atención gracias a su compromiso con el Príncipe Harry. La ex actriz y el nieto de la Reina Isabel II tienen las miradas del mundo sobre ellos mientras están inmersos en la planeación de la que será la boda del año, un enlace que tendrá lugar el próximo 19 de mayo en la capilla de St. George en el Castillo de Windsor.