El comentario de Harry que lo ha metido en polémica con la familia de Meghan

Lo que parecía ser un comentario de lo más inocente podría haber metido en aprietos al Príncipe Harry con la familia de su prometida Meghan Markle. Y es que al comentar sobre cómo la había pasado la actriz durante las celebraciones de navidad con la Familia Real, el quinto en la línea de sucesión hizo un comentario que se pudo haber prestado a malinterpretaciones, tanto que la media hermana de Meghan decidió mandar un mensaje a través de sus redes sociales al respecto.

Durante su participación en el show Today de la BBC Radio 4, Harry contestó con mucha franqueza cuando se le preguntó cómo fue tener a Meghan en la navidad de Sandringham. “A la familia le encantó tenerla ahí. Pasamos momentos increíbles quedándonos con mi hermano y mi cuñada corriendo alrededor de los niños…Creo que tenemos una de las familias más grandes que conozco y cada familia es compleja también, así que ha hecho un trabajo absolutamente increíble. Ella está integrada y supongo que es (como) la familia que nunca tuvo”, respondió Harry sobre el gran tamaño de la Familia Real sin pensar que ese comentario lo metería en aprietos en algún momento.

Ni tarda ni perezosa, Samantha Grant, media hermana de la actriz, decidió dar respuesta a este comentario a través de sus redes sociales. “Ella tiene una familia grande. Siempre la tuvo. Nuestro papá es increíble y siempre se sacrificó desinteresadamente. Nosotros también lo hicimos para que ella pudiera tener dos casas. ¡Qué divertido era!”, fue el primer mensaje que apareció por parte de la polémica hermana de Meghan, pero éste no sería el único. “De hecho ella tiene una familia grande que siempre estuvo ahí por y para ella. Nuestra casa es muy normal y cuando papá y Doria se divorciaron, nosotros hicimos de todo para que ella pudiera tener dos hogares. Nadie estaba peleado, ella simplemente estaba muy ocupada”, fue el siguiente comentario que por supuesto venía acompañado de la promoción de un próximo libro que planea publicar con detalles de la familia.

Esto no ha sorprendido mucho, pues ha sido precisamente esta media hermana la que más dolores de cabeza ha dado a Meghan desde que se dio a conocer su noviazgo con el Príncipe. Al parecer la relación entre ellas no es una muy cercana y Samantha no ha tenido problema en compartir su punto de vista en más de una ocasión. Fueron precisamente Samantha y Thomas Markle Jr. –ambos medios hermanos por parte del padre de la actriz- quienes se mantuvieron ausentes entre los comentarios de Meghan y Harry durante la entrevista sobre su compromiso.

