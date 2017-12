Harry de la primera navidad de Meghan en Sandringham: ‘Fue fantástico’

La mañana de navidad los ojos del mundo se posaron en una pequeña capilla del condado de Norfolk en Reino Unido. Por primera vez, se rompía aquella tradición de que solo la Familia Real era invitada a pasar navidad con la Reina Isabel y Meghan Markle, la prometida del Príncipe Harry, se unía a las festividades. Un par de días después, ha sido el quinto en la línea de sucesión quien se ha encargado de narrar el especial momento durante su participación en el programa Today de la BBC Radio 4.

Muy formal, en su papel de editor invitado, no pudo negarse a responder cuando se habló de la primera navidad de Meghan en Sandringham. “A la familia le encantó tenerla ahí. Pasamos momentos increíbles quedándonos con mi hermano y mi cuñada corriendo alrededor de los niños, es como la familia que ella nunca tuvo”, dijo Harry haciendo referencia a la familia de los Duques de Cambridge, la cual está por recibir un nuevo integrante en abril próximo. Por supuesto, no se le podía dejar de preguntar sobre qué tal la pasó Meghan con su nueva familia política: “Fue fantástico, ella en verdad lo disfrutó”.

A pesar de que suele ser muy reservado con temas personales, parece que Harry entendió muy bien su papel de editor y aceptó hablar de todo, incluso su próxima boda. Aunque todavía faltan 147 días para el enlace –sí, hay quien los está contando-, parece que la pareja todavía no ha puesto manos a la obra cuando de la lista de invitados se trata y es que a pesar de que en la semana se dijo que la invitación del matrimonio Obama podría causar controversia con el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry ni siquiera lo ha pensado. “No sé sobre eso, ni siquiera hemos hecho invitaciones o hemos hecho una lista de invitados, quien sabe si él va a estar invitado o no, no me gustaría arruinar la sorpresa”, dijo a modo de broma, pues se sabe que es muy cercano a Michelle y Barack Obama.

En fechas recientes se dijo que el que Harry quisiera invitar a sus grandes amigos, los Obama, podría causar molestia en el presidente actual de Estados Unidos. Por supuesto, aunque la lista de invitados debe hacerse con total diplomacia, las amistades de los novios van por encima de los protocolos, por lo que no sería extraño ver a los Obama enfundados en sus mejores galas para asistir al enlace en el Castillo de Windsor.

