Las diferencias y similitudes del retrato de Harry con Meghan y el de William y Kate

A pesar de que se podría pensar que el posado del Príncipe Harry con Meghan Markle para anunciar su compromiso podría ser similar al que protagonizaron hace siete años el Príncipe William y la entonces soltera Kate Middleton, la realidad es que las parejas han querido apegarse a sus distintas personalidades. Esta mañana el mundo se sorprendió al recibir tres fotografías con un glamuroso posado de Harry y su prometida, y lo cierto es que las imágenes distan mucho de lo que en su momento se vio en la historia de amor de los Duques de Cambridge.

VER GALERÍA

La sesión de Harry y Meghan se llevó a cabo en el Frogmore Hall del Castillo de Windsor, así es, justo en donde contraerán matrimonio el mayo próximo. En este caso, la pareja decidió aventurarse al probar con un fotógrafo que hasta el momento no había sido empleado por la Casa Real, pero que es un viejo conocido en el mundo de la moda. Se trata de Alexi Lubomirski, neoyorkino de origen polaco que tiene sus propios lazos con la realeza. Alexi tiene su propia herencia de nobleza con algún título nobiliario en su haber, por lo que en su momento escribió el libro para niños Consejos de un Príncipe para una Vida Feliz.

Si esto te hace pensar que la sesión no tuvo nada qué ver con la de los Duques de Cambridge, te equivocas. Alexi fue aprendiz de Mario Testino, exactamente, el mismo fotógrafo que William y Kate eligieron para sus fotografías. En donde las cosas sí fueron un poco diferentes fue en el lugar que eligieron para la sesión. Mientras Harry y Meghan se decantaron por el mismo castillo en el que se casarán el 19 de mayo, los Duques prefirieron el Palacio de St. James.

VER GALERÍA

La distancia entre el anuncio de su compromiso y los retratos oficiales también fue diferente para ambas parejas. Para ver el posado de William y Kate solo pasaron nueve días después del anuncio, mientras que Harry y Meghan tomaron sus fotos el 18 de diciembre tres semanas después del anuncio, y las compartieron al público hasta este 21.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¡Ya están aquí! Las fotos oficiales del compromiso de Harry de Inglaterra y Meghan Markle

La transparencia de la polémica en el costoso vestido de Meghan para su retrato de compromiso

Y entre las más grandes diferencias no podían faltar los looks de las parejas. Para la parte casual de la sesión, parecería que Meghan se inspiró en Kate y también se decantó por el color típico de las novias, blanco. Mientras que Meghan lució un suéter de Victoria Beckham, Kate prefidió un vestido de Reiss de solamente 159 libras esterlinas (alrededor de $4,214 pesos mexicanos). Para la segunda etapa de las fotos, la actriz llevó un comentadísimo vestido de alta costura de la firma Ralph and Russo con un precio de casi millón y medio de pesos. ¿Qué tal? Las cosas sí que han cambiado entre una boda y otra.

VER GALERÍA