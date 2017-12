Hoteles de Windsor, a tope en la fecha de boda del Príncipe Harry y Meghan Markle

Varios hoteles en Windsor reportan lleno total para las fechas de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle el próximo año. El viernes, el Palacio de Kensington confirmó que la pareja pasará por el altar el sábado 19 de mayo en la Capilla de St. George en el castillo de Windsor. De inmediato, los fans de la Familia Real Británica y medios internacionales se apresuraron a apartar una habitación de hotel cercana en la fecha señalada. HELLO! Online reportó: "Los cuartos, literalmente desaparecieron. ¡Los precios aumentaban cada vez más! Todos estamos muy emocionados por el gran día de Harry y Meghan pero no tanto como las cadenas hoteleras que hicieron suficiente dinero como para cerrar por el resto de mayo".

Un par de horas después de que se confirmara la boda, fue imposible agendar una habitación para mayo en sitios como hoteles.com, expedia y booking. Un portavoz de Royal Borough of Windsor and Maidenhead dijo que: "los hoteles se están vendiendo bastante rápido". Agregó: "Sabemos que los ojos del mundo estarán sobre Windsor en mayo próximo y no podríamos pensar en una mejor forma de arrasar con el verano más que con una boda Real". Aquéllos interesados en visitar Windsor para la boda de Harry y Meghan, desde hoy están contactando directamente a las cadenas de hoteles para hacer una reservación.

David Hayen, gerente general de MGallery Castle Hotel Windsor, misma encargada de los carruajes y caballos para la realeza en 1700, dijo a Press Association: "Tan pronto como la fecha de la boda se anunció, recibimos cientos de llamadas preguntado por habitaciones en el MGallery. Como ha sido una respuesta bastante positiva, alojaremos a algunos huéspedes que podamos acomodar siempre con un toque de lujo".

El Príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su compromiso en noviembre pasado con un comunicado en el que se podía leer: "Su Majestad el Príncipe de Gales está complacido en anunciar el compromiso del Príncipe Harry con la Sra. Meghan Markle. La boda tendrá lugar en la primavera de 2018. Futuros detalles serán anunciados en su debido tiempo. Su Majestad y la Sra. Markle se comprometieron en Londres a principios del mes. El Príncipe Harry lo ha informado a Su Majestad La Reina y otros miembros cercanos de su familia. El Príncipe Harry también buscó y recibió la bendición de los padres de la Sra. Markle. La pareja vivirá en Nottingham Cottage en el Palacio de Kensington.

Una propuesta muy personal



En casa y lejos de las formalidades, el Príncipe Harry y Meghan Markle se preparaban para cenar el pollo que ellos mismos cocinaban. Fue justo ese momento el que el hijo del a Princesa Diana consideró perfecto para hacer la pregunta a su novia. "Fue una increíble sorpresa, fue muy dulce y natural, muy romántico. Él se puso en una rodilla”, dijo Meghan en la entrevista que ambos concedieron a Mishal Husain de la BBC. Harry, en tono de broma, agregó: “Ni siquiera me dejó terminar, me dijo: ‘¿Puedo decir que sí?’ y hubo abrazos y yo tenía el anillo en mi dedo y estaba como ‘¿puedo darte el anillo?’ y ella fue como ‘oh sí, el anillo’. Así que fue un momento lindo, solo nosotros dos, y creo que logré tomarla por sorpresa”.

