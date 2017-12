¡Confirmado! Meghan Markle romperá la tradición y pasará la navidad en Sandringham con la Reina

El compromiso del Príncipe Harry y Meghan Markle ha venido a romper con todo lo que se creía dictaba el protocolo cuando de parejas se trata. Lo que ya se sospechaba ha sido confirmado esta mañana y es que la actriz pasará las fiestas navideñas en Sandringham en las festividades que preside la Reina Isabel para la Familia Real. Aunque tradicionalmente el estar comprometido no te aseguraba una invitación a esta reunión estrictamente familiar, parece que las cosas han cambiado.

“Pueden esperar ver al Duque y a la Duquesa de Cambridge, al Príncipe Harry y a la señorita Markle en Sandringham el día de navidad”, ha compartido un vocero del Palacio de Kensington. Desde hace unos días se decía que Meghan estaba de vuelta en California para pasar unos días con su madre, antes de reunirse con su amado durante las fiestas navideño. Al parecer, en contra de todo pronóstico, esta vez los rumores no estaban tan equivocados. Como cada año, el Palacio de Buckingham ha confirmado que la Reina y el resto de los miembros de la familia asistirán al servicio matutino en la St Mary Magdalene Church el 25 de diciembre, entre quienes se encontrará Markle.

Esta invitación representa el fin de una tradición en la que los compromisos no representaban una invitación a este íntimo momento en familia. A pesar de que William y Kate anunciaron su compromiso en noviembre de 2010, la Duquesa de Cambridge pasó las fiestas con su familia y no recibió una invitación sino hasta diciembre del 2011. Este fue el mismo caso del jugador de rugby Mike Tindall, quien durante su compromiso con Zara Phillips no fue incluido en las festividades.

Meghan tendrá que prepararse para unos días en los que podrá convivir en pleno con todos. La Familia Real tiene muchas tradiciones para esta temporada que comienza sus festividades el 21 de diciembre cuando la Reina y el Duque de Edimburgo toman camino hacia Sandrigham. El resto de la familia llega el 23, siendo el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall los últimos en llegar.

Ésta en definitiva no es la primera vez en la que Meghan rompe lo que se creía inamovible en la familia. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de conocer a la Reina mucho antes de lo que le tomó a Kate, quien pasó años de noviazgo antes de tener una presentación oficial. Su nacionalidad y su relación anterior, podrían haber provocado un resultado diferente en el pasado, pero Meghan ha llegado a romper paradigmas.

