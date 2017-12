Están de vuelta los rizos de Kate - y tienes que ver su elegante abrigo

Una de las melenas más envidiadas está de vuelta, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, apareció esta mañana con sus espectaculares rizos durante una visita a North Kensington para asistir a un evento en el que se reconoció el trabajo del Rugby Portobello Trust. Después de algunas semanas en las que había preferido llevar un lob más sencillo –como suele hacer cada vez que anuncia un embarazo- ha empezado a regresar a su look habitual.

Para este día de compromisos en el que se le vio de lo más sonriente al poderse encontrar con algunas mamás del programa Magic Mums se decidió por un look cómodo pero muy estiloso. A sabiendas de que tendría que ayudar a preparar la fiesta de navidad del centro, que se llevará a cabo esta noche, la Duquesa recurrió al que parecer ser su combinación favorita para los inviernos de dulce espera.

Recurriendo a un clásico de su clóset, Kate optó por su abrigo modelo Marina de la firma Seraphine que lució por primera vez durante su visita a Nueva York en el 2014 –cuando estaba embarazada de la Princesa Charlotte-. El abrigo de tweed en tonos de burgundy y berenjena todavía está disponible en tienda, al haberse convertido en un éxito, por un precio de 275 libras esterlinas (alrededor de $7,288 pesos mexicanos). Debajo del elegante abrigo, la Duquesa lució un vestido negro, con la combinación ganadora de la temporada, mallas negras, zapatos altos a juego y su inseparable clutch de Mulberry.

Durante esta visita, la Duquesa tuvo la oportunidad de reunirse en privado con algunas madres que se vieron afectadas por el terrible incendio de la Grenfell Tower. Al conocer la labor que hacen algunos miembros del centro en apoyo a estas familias, la Duquesa decidió halagar el esfuerzo de un grupo que se encontraba tocando música: “Es increíble que todos ustedes esté apoyando, sobre todo en momentos tan difíciles y trágicos”.

Mientras Kate pasó la tarde conviviendo con los pequeños de este centro, el Príncipe William y el Príncipe Harry se están preparando para asistir a la premier de la nueva entrega de Star Wars. Se ha dicho mucho que los hermanos han hecho un cameo especial como Stormtroopers, gracias al anonimato que el uniforme de estos personajes provee, aunque nada se ha confirmado. Ya sea que hayan participado en la cinta o no, William y Harry desfilarán en la alfombra roja que se llevará a cabo en el Royal Albert Hall como parte de su labor benéfica de The Royak Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry.

