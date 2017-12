El Príncipe William y Kate Middleton planean su primer tour de 2018, ¿los acompañarán sus hijos?

El Duque y la Duquesa de Cambridge están por salir de tour a principios del próximo año. El Palacio de Kensington ha revelado que el Príncipe William y su esposa, de soltera Kate Middleton, en enero y febrero harán un viaje de cuatro días a Noruega y Suecia. Mientras la pareja visita ambos países, sus hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, se quedarán en casa en el Reino Unido. William y Kate, planean esta visita a Estocolmo, Suecia del 30 al 31 de enero, para después llegar a Olso, Noruega del 1 al 2 de febrero, fechas que coinciden con el tercer trimestre de embarazo de la Duquesa.

El tour se anunció a principios de 2017, cuando el plan inicial era que los Duques visitaran Suecia, Noruega y Finlandia en noviembre. Pero el viaje fue pospuesto debido a que la Duquesa sufría de severos malestares causados por su tercer embarazo. En su lugar, el Príncipe William viajó solo a Finlandia en noviembre, en donde estuvo presente durante las festividades del centenario de la independencia del país.

Fue durante esa visita que el segundo en la línea de sucesión compartió un tierno momento con Santa Claus. Al encontrarlo en el mercado navideño de Helsinki, William le comentó: "Te vi y te debo entregar esta carta". El nieto de la Reina Isabel le dio una carta escrita por su hijo de cuatro años, el Príncipe George, quien pidió un carrito de policía para esta Navidad. En la misiva, el pequeño encerró en un círculo que se había portado bien este año. Al notar que sólo había llenado un renglón de la larga lista, William rio: "No pidió muchas cosas, pienso que una sola está bien". Además, el orgulloso papá señaló la opción que su hijo marcó para decir que se había portado bien: "Ha sido un buen niño", contó.

El próximo tour del Príncipe William y Kate Middleton se realiza a pedido de la oficina Foreign and Commonwealth. Los Royals de Gran Bretaña mantienen fuertes lazos con las familias reales de Noruega y Suecia. El Rey Harald V de Noruega y la Reina Isabel II son primos segundos. La Monarca visitó al Rey por primera vez en junio de 1995. Los Windsor también tienen una relación amistosa muy cercana con la realeza de Suecia, gracias a los lazos que comparten con su antepasado, la Reina Victoria.

Un embarazo con mucho estilo



Desde que anunció su tercer embarazo, las presentaciones en público de Kate Middleton han sido un referente de estilo para las futuras mamás. La Duquesa de Cambridge no sólo ha impactado con su estilo y elegancia a la hora de vestir, sino que también rescata de su guardarropa algunas prendas premamá que la han acompañado en sus embarazos anteriores. Una de ellas es el abrigo Washington de la marca británica Goat, que llevó en diciembre de 2014 a su viaje por Nueva york. Se trata de una pieza en línea A 100% de lana con detalles blancos en el cuello y las muñecas.

Al igual que este abrigo, Kate rescata de su guardarropa el vestido de encaje negro firmado por Diane von Fürstenberg, una de las piezas que tiene en común con su futura cuñada, Meghan Markle, aunque en una versión más larga. También en 2014, en la Royal Variety Gala, Kate lució este modelo durante la dulce espera de la Princesa Charlotte. La Duquesa no dudó en repetir la pieza en su tercer embarazo para acudir a la cena de gala Anna Freud National Centre for Children and Families, a principios de noviembre.