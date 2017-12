El bautizo del Príncipe Gabriel de Suecia fue todo un suceso enmarcado por las más pintorescas costumbres de la región. En este gran evento familiar, destacó entre las madrinas la Princesa Magdalena que tuvo un papel principal y estuvo muy atenta de sus obligaciones ante su nuevo ahijado. Por supuesto, al tratarse de una ocasión tan especial no pudo evitar lucir regia con un look que ha dado mucho de qué hablar y es que en su tercer embarazo se ve de lo más estilosa.

Al tratarse de un evento de día, Magdalena eligió un vestido corto de inspiración de los años 50s en rosa con estampados florales y cuello Peter Pan de la firma Valentino, que todavía puede ser encontrado en línea –en una versión con cuello de ojal- por un precio de 2,215 libras esterlinas (alrededor de $58,698 pesos mexicanos). Por supuesto, ante las bajísimas temperaturas que se están viviendo en Estocolmo, el vestido tuvo que ser acompañado por un abrigo. La espectacular pieza en rosa pálido de lana persa tiene un valor de $185,675 pesos mexicanos, pero ni intentes comprarlo, pues está totalmente agotado en tiendas digitales.

A juego con su look, la Princesa decidió llevar un bolso en rosa pálido de Bottega Veneta y para contrastar, zapatos en burgundy, casi idénticos a los que lucía su hermana, la Princesa Victoria. Pero si de accesorios se trata, lo que más llamó la atención fue su diadema en rosa, a forma de halo trenzado con una enorme rosa por debajo de la cabeza. Para lucir su especial tocado la Princesa llevó la melena en un moño despeinado que permitía que ésta pieza se convirtiera en la protagonista.

Al parecer, el rosa es el color favorito de Magdalena para este tipo de eventos, que lo ha llevado casi en todos los bautizos familiares. Las únicas dos excepciones se han dado cuando se decantó por un vestido azul cielo, en el bautizo del Príncipe Alexander, y cuando en el del Príncipe Nicolas –su segundo hijo- apostó por un diseño floral.

No es extraño que la Princesa Magdalena llame la atención con sus estilosos looks, por lo que los amantes de la moda han tomado con mucha tristeza las noticias de que es muy probable que no se presente en la entrega de los Premios Nobel este fin de semana. Según se ha anunciado, la Princesa tiene fuertes dolores de espalda, derivados de su embarazo, lo que podría impedir que estuviera presente en la entrega en la que año con año es protagonista al lucir espectaculares vestidos y las joyas más preciadas de la familia.

