Los títulos de la realeza no te salvan cuando de los deberes escolares se trata, si no lo crees pregúntale al Príncipe George, quien con mucha resignación ha aceptado su destino para los años futuros como aplicado estudiante de kínder. Y si se trata de cumplir con la experiencia escolar como debe de ser, el tercero en la línea de sucesión ha pasado por todo lo que corresponde, pues según ha contado el Príncipe William, hasta en la pastorela le ha tocado participar. No, no ha desempeñado el papel de angelito con esa adorable carita, sino que ha interpretado a un encantador borreguito.

Fue durante su visita a Manchester, que William compartió la tierna anécdota. “Fui a la pastorela de mi niño. Fue divertida, era un borrego”, contó el Príncipe durante una aparición en Bridge House de la BBC. Sin más detalles, parece que nos quedaremos con las ganas de ver al Principito convertido en ovejita para su primera pastorela escolar del colegio Thomas’ Battersea, en donde comenzó clases apenas el pasado septiembre.

En aquel entonces, el Príncipe William contó que estaban preparados para el día en el que George no quisiera ir más a la escuela y el momento llegó antes de lo planeado cuando el pequeño se confesó que eso del cole no era para él. “Acabo de dejar a George (en la escuela) y no quería ir”, confesó William solo dos semanas después del primer día de clases –lo entendemos, Su Alteza-.

Pero si la escuela no ha resultado tan divertida, las fiestas sí que son algo especial en el Palacio de Kensington. Desde el año pasado los Duques de Cambridge se decían emocionados de festejar con sus niños y esta vez las cosas no son diferentes. Apenas hace unos días, el Príncipe William tuvo la complicada misión de entregarle a Santa la cartita que George escribió de puño y letra. Con toda la inocencia de un niño de cuatro años, el Principito pidió solamente una patrulla para poder jugar en sus ratos libres y confesó a Papá Noel que se ha portado muy bien en este año.

El Príncipe William cumpliendo con sus obligaciones de papá consentidor, no solo rastreó a Santa en su visita a Helsinki, sino que dio fe de que su primogénito ha sido muy buen niño y se merece su regalo. Seguramente, la familia se prepara para la que será su última Navidad de cuatro integrantes, antes de la llegada del nuevo bebé en abril próximo.

