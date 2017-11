Meghan Markle describe cómo sería el vestido de sus sueños para ser la novia perfecta

Para una novia que está por llegar al altar, no hay nada más emocionante que escoger su vestido de bodas. La recién comprometida Meghan Markle sabe exactamente lo que quiere para su día más especial, luego de haber escogido previamente el ajuar que usó para su boda en la serie de Suits. La actriz, que dejará el programa para casarse con el príncipe Harry en mayo próximo, tenía previsto que su enlace ficticio con su co estrella Patrick J. Adams se llevara a cabo en la quinta temporada del show, en 2016. Pero Markle se acercó al creador de la serie, Aaron Korsh y le comentó que dichas escenas no iban bien para ella y su agenda.

Korsh estuvo de acuerdo con Meghan y acordaron filmar los capítulos de la ceremonia para la séptima temporada, la cual será la última en la que Meghan y Patrick aparecerán en la serie de drama legal. Así que en enero próximo, durante los episodios finales, podremos ver a la actriz de 36 años vestida de novia.

En una entrevista reciente con el portal Deadline, Korsh confirmó que la boda de los personajes de Rachel Zayne y Mike Ross será emitida en la pantalla chica. Según los reportes, Meghan usará un sencillo vestido con cuello en V con una falda de volantes, diseñado por Anne Barge.

Sobre sus diseñadores preferidos de trajes nupciales, Meghan contó a la revista Glamour que tenía varios. La intérprete nombró a Delphine Manivet y a Christos Costarellos por “su originalidad y su belleza” y agregó que siempre será fanática de los diseños de Elie Saab y J. Mendel, “por sus creaciones estructurales”.

En la entrevista, también habló sobre el ajuar de novia de Anne Borge que aparece en Suits. Lo describió como “clásico y de cuento de hadas”. Dicho vestido se parece un poco al de una de sus celebridades favoritas, Carolyn Bessette, quien lo lució durante su boda con John F. Kennedy Jr. en 1996. Carolyn vistió un elegante diseño de $40 mil dólares, creado por Narciso Rodriguez. “Clásico y simple es el nombre de la jugada, quizá con un toque más moderno”, indicó. “Personalmente, prefiero los vestidos que son fantásticos o sutilmente románticos”.

¿Dejaría Meghan Markle que Harry la viera vestida de novia antes de la boda? Tradicionalmente, es de mala suerte que el novio vea a su prometida antes de llegar al altar, y fiel a estas creencias la futura esposa respondió entre risas: "Soy muy supersticiosa pero no diría que eso es mala suerte, sólo diría que prefiero seguir con las costumbres".

Todavía no se sabe quién será el encargado de diseñar su vestido para el gran día, pero tan pronto se dé a conocer el nombre del modisto y se revele el diseño, seguramente se vivirá el ‘efecto Meghan Markle’. Para hacer el anuncio de su compromiso con el príncipe Harry, Meghan eligió un elegantísimo abrigo blanco de la marca canadiense Line The Label, el cual se agotó y no está disponible para su compra en línea; tal fue la demanda por la prenda, que el sitio web colapsó.