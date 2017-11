Conoce a la mujer que hizo de Cupido entre Meghan Markle y el príncipe Harry

En su primera entrevista juntos, el príncipe Harry y Meghan Markle revelaron que se conocieron en una cita a ciegas, la cual fue acordada por una amiga que ambos tienen en común. Aunque se negaron a dar a conocer la identidad de la mujer que los reunió, HELLO! se dio a la tarea de identificar a la ‘culpable’ de la felicidad de la enamorada pareja.

VER GALERÍA

Hablando sobre la primera vez que se vieron, la actriz de 36 años confesó que no sabía mucho del Príncipe antes de conocerlo. “La única cosa que le pregunté a ella (su amiga) es que si él era agradable. Si él no hubiera sido simpático, no hubiera tenido sentido”, compartió. En tanto, Harry confesó que no ubicaba a Meghan Markle antes de conocerla en Londres y que jamás había visto su show. A pesar de que se conocían muy poco, esto no fue impedimento para que el amor les llegara pronto. “Nos enamoramos increíblemente rápido”, dijo el hijo menor de Diana de Gales. “Las estrellas estaban alineadas”.

VER GALERÍA

Misha Nonoo, la cómplice perfecta de un romance de cuento de hadas

Parece que la responsable de esta historia de amor es Misha Nonoo. Una fuente confirmó a HELLO! que la diseñadora de moda es amiga cercana de la estrella de Suits y que vacacionaron juntas por España el verano pasado. Misha tiene conexiones con los círculos de la Familia Real Británica, pues fue esposa de Alexander Gilkes, amigo cercano de los príncipes William y Harry. Recientemente, la diseñadora y el empresario pusieron punto final a su matrimonio.

VER GALERÍA

Además de tener una relación cordial con el Duque y el Príncipe, también se sabe que la princesa Eugenia es una de sus amigas más cercanas; de hecho la Princesa trabajó por un tiempo en Paddle8, compañía de su ex esposo en Estados Unidos.

VER GALERÍA

Las creaciones de Misha la han llevado bastante lejos, pues entre sus clientas, están las actrices Emma Watson, Cate Blanchett y por supuesto, su querida amiga Meghan Markle. Para su primera aparición pública con el príncipe Harry, en los Invictus Games en septiembre pasado, la estrella de televisión usó una husband shirt oversized de Easy8, de la firma de Nonoo.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Conoce los detalles de la sencilla, pero muy romántica propuesta matrimonial del príncipe Harry a Meghan Markle

- El efecto Meghan Markle: los accesorios que usó en su primera foto oficial con Harry se han agotado

Sobre el ex marido de Nonoo, se sabe que fue compañero de estudios de los Príncipes en Eton College, al igual que de los actores Tom Hiddleston y Eddie Redmayne. Alexander fue uno de los tantos invitados a la boda de William y Kate celebrada en abril de 2011, mientras que las princesas Eugenia y Beatriz, así como James Middleton, acudieron a su lujosa boda de tres días con Misha en Venecia, en agosto de 2012.

VER GALERÍA

Según los reportes, Kate y William no pudieron acudir al enlace, debido a que la Duquesa presentaba severos malestares producto de su embarazo de la princesa Charlotte. Desafortunadamente, Misha y Alexander se separaron en noviembre de 2016, tras cuatro años de matrimonio.