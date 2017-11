Estos son los dos platillos que al Príncipe William le gusta cocinar en casa

Ponerse a cocinar no es uno de los pasatiempos favoritos del Príncipe William, pero cuando lo hace, lo disfruta mucho. Él mismo lo confesó este viernes en su reciente visita al Royal Institution of Chartered Surveyors, a donde acudió por motivo del lanzamiento de la nueva campaña de caridad para los desamparados, LanAid.

VER GALERÍA

El padre del Príncipe George y la Princesa Charlotte fue jurado de un reto de cocina y fue la anfitriona, Angellica Bell, quien cuestionó sus habilidades culinarias. Fue ahí cuando reveló que lo que más disfruta preparar es pollo asado y bistec. "Me preocupo mucho cuando cocino. No me gusta la carne bien cocida", dijo. "Prefiero el término medio".

VER GALERÍA

En cuanto a su gusto por cocinar, dijo con un tono agradable que se tornó en broma: "Me gusta, pero no soy muy bueno. ¡Y alguien me dijo que esto se trataba de cocinar, no de preguntar!". El Príncipe, un poco desilusionado por el evento al que acudió, agregó: "Esperaba poder comer pastel de chocolate aquí". Anteriormente el Príncipe William había revelado su gusto por los platos dulces, y es gran fan del pastel de chocolate, tanto que fue el sabor que en 2011 eligió para su pastel de bodas con la Duquesa de Cambridge, de soltera, Kate Middleton.

POSTRE DE FAMILIA

William comparte ese gusto con su abuela, la Reina Isabel II. El antiguo chef real, Darren McGrady dijo a HELLO! que la Reina es tan fan de este postre que las sobras han viajado hasta el Castillo de Windsor para que pueda disfrutarlas durante el fin de semana. "El pastel de chocolate es el único que se pide para llevar de toda la mesa real, desde que se sirve hasta que se termina", explicó Darren. "Un día tuve que viajar de Paddington a Windsor durante la mañana de un viernes con la mitad de un pastel de chocolate empacado cuidadosamente en un recipiente para postres y envuelto en plástico. ¡Lo mantuve en mi regazo todo el viaje con el miedo de que se fuera a caer! Es el favorito de la Reina. Y desde que el Príncipe William lo probó por primera vez, lo amó".

VER GALERÍA