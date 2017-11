Letizia de España al despedirse de nuestro país confiesa que aquí siempre se ha sentido como en casa

Después de una breve pero intensa jornada, la Reina Letizia ha dado el discurso en la Official World Cancer Leader’s Summit, con el que dio por terminada su visita de dos días a nuestro país. En su faceta de presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica, la Reina Letizia compartió lo importante que es la lucha contra este terrible mal, causa con la que se ha comprometido desde hace varios años.

Durante su discurso, la Reina comentó durante su discurso en inglés y español sobre la importancia de la prevención cuando de cpancer se trata: “La prevención es también una actitud y va más allá de no fumar, hacer ejercicio, alimentarse correctamente o no exponerse sin moderación al sol, por ejemplo. Tiene que ver también con descansar, con pararse y observar lo que somos y dónde estamos. Con lograr que tantas personas como sea posible tengan acceso al conocimiento, para que sepan las consecuencias que puede tener lo que comen, lo que beben y lo que respiran”. Después de haber vivido en nuestro país un par de años durante su juventud, ha dicho de México: "Gracias al Presidente Peña Nieto y a la Primera Dama Angélica Rivera por su acogida en un país, México, donde siempre me siento en casa".

La cumbre organizada por la Secretaria de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología, tuvo entre sus distinguidos invitados, además de a la Reina Letizia, al Presidente Enrique Peña Nieto, su señora esposa, Angélica Rivera, a la Princesa Dina Mired de Jordania y al Presidente de Uruguay y oncólogo, Tabaré Vázquez.

Para este segundo y último día de visita, la Reina Letizia utilizó un elegante traje de blusa plisada y falda en azul marino de la firma Nina Ricci. El conjunto que había estrenado el año pasado cobró vida gracias al toque de color que otorgó la bolsa roja de Zara que lució la Reina. Durante algunos momentos, ante el cambiante clima de la Ciudad, doña Letizia tuvo que cubrirse con un práctico chal en el mismo color de su conjunto.

Ésta ha sido la primera visita en solitario de doña Letizia a México en más de dos décadas. En junio del 2015 estuvo en nuestro país en una visita oficial acompañada del Rey Felipe, cuando se hospedó en el mismo hotel que en esta ocasión, el Presidente Intercontinental de Polanco. Antes de estas visitas de trabajo, cuando era joven vivió en nuestro país al realizar sus estudios de posgrado en Guadalajara, Jalisco.

Para comenzar esta visita, la Reina realizó un recorrido por la Cruz Roja de Polanco, en donde pudo escuchar de los voluntarios el trabajo que se ha hecho por los damnificados de los terremotos de septiembre. Ayer por la tarde, fue recibida en la residencia oficial de Los Pinos, en donde pudo reencontrarse con el Presidente Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, en un cálido momento. Juntos, los tres asistieron a la cena de inauguración de la cumbre en el Club de Banqueros en el centro de la Ciudad.