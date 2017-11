El Príncipe Harry bromea sobre 'esconder' a Meghan Markle

Eton John, hace sólo unos días, hablaba del don que el Príncipe Harry heredó de su madre, la Princesa Diana, una habilidad para ser amable y congeniar con la gente con sólo cruzar un par de palabras. Fue con esa cualidad y un poco de humor que sorprendió con su respuesta luego de que un asistente a la celebración del Día de las Amapolas por fin se atreviera a preguntar en voz alta lo que muchos querían saber: ¿En dónde está su novia, Meghan Markle y por qué no lo acompaña en los eventos públicos?

VER GALERÍA

La interrogante de Matt Weston, un especialista en desactivar aparatos explosivos, pudo haber hecho sudar al Príncipe y titubear sobre su respuesta. Pero Harry es espontáneo y sin perder la calma ni la sonrisa, replicó: "No pudo acompañarme porque no podría esconderla en ningún lado". Ante la sorpresa, Matt respondió que no habría por qué esconderla. "A mí me encantaría conocerla, creo que es perfecta. Él es un hombre muy afortunado y ella es brillante", dijo Weston.

VER GALERÍA

Harry y Meghan poco a poco han hecho apariciones juntas en público. Quizá la más significativa fue durante los Invictus Games el mes pasado, en donde posaron por primera vez muy sonrientes. Fue en esos días cuando Harry conoció a la mamá de Meghan, Doria Ragland, una mujer de 60 años que quedó igual de cautivada con el Príncipe como su hija.