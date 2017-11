Nunca se le ve tan feliz como cuando se rodea de otros hombres que como él sirvieron en el ejército, es por eso que a pesar de tratarse de una ocasión solemne, el Príncipe Harry se mostró de lo más contento esta mañana. El quinto en la línea de sucesión participó en una ceremonia en memoria de los soldados caídos en el Field of Remembrance de la Westminster Abbey. Enfundado en su uniforme No. 1 de los Blues and Royals, como parte de los Army Air Corps, se mostró juguetón y sonriente con quien se le acercaba.

Ese fue el caso de Matt Weston, un veterano experto en bombas que sirvió en Afganistán. “Burlándome le pregunté que en dónde estaba su novia y me dijo que no había venido. Le pregunté si vendría la próxima vez porque es genial y me dijo que (no porque) no tenía en donde esconderla pero le dije que no debía esconderla”, contó Matt de este entretenido encuentro. El veterano, perdió las dos piernas debido a una bomba en el 2009, por lo que tuvo que retirarse de su carrera militar.

Matt se animó a bromear con Harry, pues había tenido la oportunidad de conocerlo en dos ocasiones anteriores. “Fue genial verlo otra vez, lo conocí antes en la develación de los memoriales por Afganistán e Iraq”, contó Weston. Él fue solo uno de los veteranos que tuvieron la oportunidad de saludar a Harry, quien se dejó encantar, como suele hacerlo, por los más pequeños.

Con una memoria privilegiada, Harry saludó a Harrison Degiorgio-Lewis, un pequeño de 7 años, a quien recordó había conocido un año antes en la misma ceremonia. Harrison asiste para rendir homenaje a su tío, quien perdió la vida en la guerra, algo que Harry recordó inmediatamente. A su paso también se agachó para saludar a otro niño presente y después para poder acariciar al perro de uno de los veteranos mayores asistentes. En lo que se ha hecho una tradición, Harry fue el encargado en depositar la corona de peonias en memoria de los soldados que han hecho el último sacrificio por su país.

En un detalle curioso, este evento conmemora un año de la primera aparición pública que Harry hizo después de que se diera a conocer su relación con Meghan Markle. Desde entonces, el Príncipe y la actriz han mantenido un comentado romance a distancia y se dice que pronto acabarán con las fronteras, pues se sospecha que la actriz dejará la serie Suits para mudarse de forma definitiva a Londres.

