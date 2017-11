Hay quienes se aventuran a creer en los artes de la adivinación y aunque la Princesa Mary se muestra un tanto escéptica, confiesa que durante su juventud hubo una mujer que le leyó su destino y no estaba nada equivocada. Como en un cuento de hadas, parece que el futuro de la Princesa de Dinamarca estaba escrito desde mucho antes de que conociera al Príncipe Federico, quien dicho sea de paso no cree mucho esta simpática historia que su esposa ha compartido recientemente.

Según relata una nueva biografía autorizada de la Princesa escrita por Jens Andersen, una joven Mary Donaldson caminaba por un bazar cuando encontró a una adivina que se ofreció a leerle las cartas del tarot. La mujer le dijo que dejaría pronto el trabajo que acababa de conseguir porque conocería a un hombre extranjero. La adivina le advirtió que se volvería famosa y que viviría en Europa, según se lee en este nuevo libro llamado Under the Bar, según reporta el periódico danés Kristeligt Dagblad.

“Me fui de ahí y pensé: ‘Bueno, fue divertido, pero nada más’”, ha dicho la Princesa Mary del ahora escalofriante encuentro. Aunque en ese momento no confiaba mucho en lo que las cartas le deparaban, confiesa: “Pero siempre he estado interesada en lo espiritual. En el misterio y el destino”.

Y cómo no estarlo, si el destino siguió casi al pie de la letra lo que se le había leído en aquellas cartas. Un día cualquiera en un pub durante los Juegos Olímpicos del 2000 en Sídney, conoció a un joven que se presentó como Fred. “La primera vez que nos conocimos, nos dimos la mano…No sabía que era el Príncipe de Dinamarca. Media hora después, alguien se me acercó y me dijo: ‘¿Sabes quién es?’”, ha narrado Mary aquel furtivo encuentro que en aquel momento parecía poca cosa.

Desde aquel momento se volverían inseparables y durante cuatro años vivirían un romance a distancia que terminaría en el altar. Catorce años después, Mary ha compartido esta simpática anécdota, pero el Príncipe Federico no está tan convencido. “Creo en el destino. Si miro hacia atrás a todas las cosas emocionantes que me han pasado, no son casualidad. Pero no intento ver a futuro, diciendo: ‘¿Puedo predecir mi futuro para los próximos dos años?’. No quiero hablar con nadie que crea que puede hacerlo. Nadie debería leer nada sobre mí y mi futuro”, ha dicho el simpático heredero al trono danés.

