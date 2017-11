Sin pancita de noche, con baby bump de día, así aparece la Duquesa de Cambridge

Las fotografías no tienen ni 12 horas de diferencia, pero la figura de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, se ve completamente diferente. Si ayer por la noche aparecía elegantísima con un ajustadísimo vestido de encaje negro con el que apenas se veía un poco de pancita en su tercer embarazo, esta mañana durante el Place2Be School Leaders Forum ha presumido su baby bump con un perfecto look pre-mamá. Al parecer, todo se debe a las distintas prendas que eligió para estos compromisos en los que todos los lentes estuvieron posados sobre la pancita de la futura mamá.

VER GALERÍA

Después de haber pasado unos difíciles primeros meses en los que una vez más se vio aquejada por la hiperémesis gravídica que ha padecido en sus tres embarazos, parece que Kate ha retomado el brillo que la caracteriza. Ya completamente entregada a su agenda, después de seis semanas en reposo, esta mañana se dejó ver radiante. Aunque es cierto que su pancita todavía se encuentra en las primeras etapas, los seguidores de la Duquesa quedaron fascinados de poder ver un poquito del baby bump más observado del mundo.

Para esta ocasión se decidió por un holgado vestido de lana en color berenjena con cuello alto, mangas tres cuartos y detalles de inspiración militar con grandes botones el lado del cuello de la firma Goat. El modelo Eloise todavía puede ser encontrado en su tienda en línea en tres diferentes colores por un precio de 640 dólares (alrededor de $12,160 pesos mexicanos). Para combatir la fría mañana de Londres, la Duquesa llevó mallas en negro y zapatos en el mismo color de la firma Tod’s, a juego, su fiel bolso clutch negro de Mulberry –un inseparable de Kate durante la temporada invernal-. Como único accesorio extra, se le vieron sus aretes modelo Empress de la firma Mappin & Webb.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¡Es como nosotros! ¿Te imaginas a la Duquesa de Cambridge en pants?

La Duquesa de Cambridge y la curiosa razón por la que nunca usa esmalte de uñas

Si por el día lucía un excelente look de maternidad, una noche antes demostró que todavía le quedan a la perfección sus vestidos de siempre. Kate sacó de su clóset, aquel encantador vestido de encaje negro firmado por Diane von Furstenberg para la gala del Anna Freud National Centre for Children and Families. Este diseño lo estrenó por primera vez en 2014 y tal como en aquella ocasión, volvió a lucir su esbeltísima figura. En las imágenes de frente, incluso su dulce espera podría pasar totalmente desapercibida. En esta ocasión, Kate combinó el elegante vestido con un brazalete de diamantes, préstamo de la Reina Isabel, así como aretes también propiedad de la monarca. Su bolso negro Prada y la famosa amapola en su versión más brillante, como dicta la tradición.

VER GALERÍA