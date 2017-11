Es una de las mujeres mejor vestidas del mundo y su clóset es de los más envidiados por los fashionistas, pero de vez en vez la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, se deja ver como cualquier chica. En esta ocasión, ha aparecido en su look más casual llevando nada más y nada menos que unos pants. Por supuesto, se trataba de un evento en el que se podía dar el lujo de mostrar su faceta más deportiva durante su visita a la Lawn Tennis Association, en donde pudo participar en actividades de una de sus grandes pasiones, el tenis.

La Duquesa es una amante confesa del deporte blanco, así que no lo dudó al tener que enfundarse en su look más sporty para poder practicar con algunos niños con la raqueta y la pelota. Pero, ¿cómo se conforma un outfit como éste? Kate eligió una sencilla chamarra negra modelo Clarice de la firma PlayBrave Sports que tiene un precio de 129 libras esterlinas (alrededor de $3,354 pesos mexicanos). Sorprendentemente, a pesar de tratarse de una prenda muy ajustada, el baby bump de la Duquesa no hizo una aparición en este evento.

Combinada con esta chaqueta, la Duquesa llevó unos pants negros con una franja blanca a los lados de la firma Monreal, que había estrenado en febrero del 2016 en una clase de tenis similar a esta. Si quieres encontrarlos, todavía hay algunos en línea por un precio de 345 dólares (alrededor de $6,555 pesos mexicanos). Además de una blusa tipo polo de manga larga en color blanco de la firma Nike. Y dándole el toque fresco a este look, Kate lució los tenis Nike Air VaporMax Flyknit en blanco, éstos con un precio de 190 dólares (aproximadamente $3,610 pesos mexicanos).

Por supuesto, Kate no podía dejar algunos de los elementos clásicos de su look. Como accesorio lució sus aretes de topacio blanco modelo Grace de la marca Kiki McDonough que tienen un precio de 662 libras esterlinas ($17,212 pesos mexicanos, aproximadamente). Además, como es tradición en esta temporada en el Reino Unido, llevó un pin de peonia en su estilo más básico y fácil de encontrar por una módica cantidad.

La melena completamente recogida en una cola de caballo con volumen y un maquillaje natural fueron suficientes para que Kate se anotara un diez en este estilo que le va muy bien. Y es que como buena amante del deporte, aunque la Duquesa no suele dejarse ver en este tipo de atuendos, se siente muy cómoda con esta faceta de su vida.

