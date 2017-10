La media hermana de Meghan Markle habla sobre ella y su romance con el príncipe Harry

¡Nada de rivalidades! Entre Meghan Markle y su media hermana, sólo hay una hermosa relación. La media hermana de Meghan, Samantha Grant, hizo una aparición este lunes en Good Morning Britain, donde habló sobre su famosa hermana y su nuevo libro, The Diary of Princess Pushy's Sister. Sobre la novia del príncipe Harry, la mujer de 52 años dijo: “Ella es encantadora. Es muy animosa. Con mucho ángel y llena de energía. No creo en eso de las medias hermanas. O son hermanas o no lo son. En mi corazón y en la realidad, ella es mi hermana y es absolutamente encantadora”.

Samantha destacó que su hermana ­–del mismo padre –será una gran adición a la Familia Real británica. “(Meghan) es muy fuerte, muy cosmopolita, educada y graciosa. Creo que ella absolutamente va a cumplir con su rol. Creo que los ingleses y el mundo estarán asombrados. Hay mucho que el público no sabe”, dijo ella.

“Creo que juntos, ella y el príncipe Harry, pueden aportar mucho en el panorama global como parte de la Familia Real y en sus esfuerzos humanitarios. Creo que el mundo se maravillará”. La hermana mayor de Meghan agregó: “Ellos son un par de increíbles personas con una gran experiencia de vida”.

Sobre si acudiría o no al enlace real, Samantha expresó: “Claro que me gustaría asistir. Estoy un poco lejos, pero definitivamente si iría. No lo sé, ya veremos”.

Samatha recalcó que su próximo libro no es un libro con detalles escabrosos, sino una mirada retrospectiva a sus vidas. “Es todo un cuento en el que analizo los hermosos matices de nuestras vidas, el hogar de nuestra familia”, explicó. “Pero lo más importante es que tiene que ver con la evolución interracial de este país a través de mi vida y de mi familia con la Ley de Derechos Civiles, y como esto se relaciona con la situación actual de mi hermana”.

Cuando se le preguntó si su hermana era consciente ante los hechos de pertenecer a otra etnia y formar parte de la Familia Real, Samanta respondió: "Realmente no puedo hablar de eso. Ella puede o no ser. Definitivamente confía no sólo en sí misma como mujer, sino en su relación con el príncipe Harry y el amor que tienen. Así que creo que eso debería hablar por sí solo. Y dicho eso, parece que no es un problema".