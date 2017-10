Descubre porque la reina Isabel sólo lleva dinero en su bolso un día a la semana

¿La reina Isabel II lleva o no dinero consigo en su cartera? Esa ha sido una gran pregunta a lo largo de los años. Ahora, se ha revelado que la reina Isabel si porta dinero en efectivo, pero sólo un día a la semana y por una razón muy importante.

VER GALERÍA La Reina hace una contribución cuando acude a misa los domingos. Foto: Getty Images

El diario The Express indica que la abuela de William y Harry lleva dinero en su bolso los domingos y que lo hace para hacer una donación a la iglesia, cuando acude a misa. Según los reportes, su mayordomo plancha un billete de cinco libras en un cuadrado pequeño "doblándolo hasta que solo pueda ver su cara".

VER GALERÍA Además, se cree que en su bolso carga otras cosas como un labial, unos pañuelos y un gancho para colgarlo. Foto: Getty Images

El perdiódico indica que la historiadora Sally Bedell, quien escribió la biografía autorizada Elizabeth the Queen: The Woman Behind the Throne, reveló otros de los contenidos que la monarca atesora en su bolso. Se cree que también lleva un paquete de pastillas de menta, una pluma fuente, un lipstick, pañuelos y sus lentes de lectura, así como un gancho portátil para pueda colgar su bolsa debajo de las mesas.

VER GALERÍA La bolsa de la Reina es fabricada por la firma británica Launer London, desde 1981. Foto: Getty Images

Recientemente los fanáticos de la Familia Real inglesa se enteraron de otro curioso dato sobre lo que hay detrás de las puertas de Balmoral. Se reveló que Su Majestad posee un iPod… ¿cómo lo sabemos? En una fotografía tomada por el Evening Standard, se aprecia el aparato en uno de los salones donde se llevó a cabo una reunión con el Gobernador General de Australia.

Se cree que el iPod fue un regalo de Barack y Michelle Obama cuando la visitaron en 2009. El aparato está lleno de fotografías de la visita de la reina a los Estados Unidos en 2007, así como varias canciones de los shows más populares de Broadway.