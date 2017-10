Hace unos días nos sorprendimos al revisar unas fotografías del Príncipe William y su esposa la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, y verlos saludando al Chicharito Hernández. Aunque de primer momento solo se tenían las simpáticas imágenes en las que se veía al delantero visiblemente emocionado con este encuentro, ahora ha sido el mexicano quien ha contado qué es lo que pasó en esos momentos. Al parecer no estábamos tan errados, pues el Príncipe William sí que reconoció a Javier y hasta le dijo algunas palabras sobre su regreso al futbol inglés.

El encuentro se dio en el marco de la graduación de una nueva generación de entrenadores físicos en el estadio del West Ham United, equipo en el que milita el Chicharito desde hace algunos meses. Acompañado del capitán del equipo, Mark Noble, y su entrenador, Slaven Bilic, Hernández tuvo la oportunidad de saludar a los Duques que asistieron al estadio en esta ocasión por el Príncipe Harry.

Fue a través del Twitter oficial del equipo que Javier narró qué le dijo el Príncipe en esta oportunidad. “¡Me dieron la bienvenida de vuelta a Inglaterra! Me sorprendió que William me lo haya dicho. Me dijo que estaba feliz de verme de vuelta en Inglaterra, viviendo aquí”, escribió Chicharito junto a las imágenes del encuentro. Y es que Javier no es extraño a la Premier League, habiendo militado antes en el Manchester United. Después de una temporada en España jugando para el Real Madrid y otra época en Alemania al jugar en el Bayer Leverkusen, el 13 de agosto debutó nuevamente en el futbol inglés con el West Ham.

A pesar de que los Duques se encuentran entre los hinchas de este equipo –el Príncipe es un fanático de corazón del Aston Villa y la Duquesa se encuentra entre los fans del Chelsea- parece que William sí sigue de cerca lo que pasa en la Liga Premier y hasta conoce al talentoso delantero mexicano.

Las fotografías del Chicharito con los Duques de Cambridge han sido de lo más comentadas en nuestro país en los últimos días. Pero como escribíamos el miércoles, cuando se dio esta cita, el encuentro fue de lo más fortuito e inesperado. Kate no estaba programada para aparecer ese día, pero de forma sorpresiva apareció para acompañar a su esposo y cuñado. Por su parte, el Chicharito ese día no había podido entrenar con su equipo porque tenía un ligamento lastimado. Así que tampoco se esperaba que estuviera por ahí. Al final del día, las cosas se dieron para poder tener las tan circuladas imágenes.

